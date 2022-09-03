Як зберегти моркву свіжою до самої весни: листя цієї рослини "законсервує" помаранчевий овоч

Листя горобини має антибактеріальні та антисептичні властивості

Почався затяжний осінньо-зимовий період, тому саме час запасатися вітамінами для підтримки організму аж до весни. Продовжити зберігання овочів та фруктів можна, знаючи деякі секрети та хитрощі. Наприклад, щоб морква зберігалася якнайдовше, можна використовувати листя одного дерева.

Як пише Ukr.Media, в цьому випадку саме допоможе листя горобини — воно має антибактеріальні та антисептичні властивості (це не дасть хворобам поширюватися) і вбирає вологу (запобіжить гнилі овочів).

Як надовго зберегти свіжу моркву

Очищаємо моркву від землі, зрізаємо бадилля. На кілька днів залишаємо моркву під сонцем, щоб вона просушилася. Потім прибираємо всі зіпсовані та гнилі плоди і залишаємо тільки здорові та міцні овочі. Забираємо плоди по ящиках.

Присипаємо зверху моркву сухим листям горобини. Далі на тиждень ставимо ящики в темне місце і після цього переносимо їх на постійне зберігання в приміщення, де температура близько 1-2 градусів тепла, а вологість на рівні 85-90 градусів.

Раніше "Телеграф" писав, як "змусити" кущі кабачків плодоносити до самих заморозків.