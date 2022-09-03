Как повысить урожайность яблони с помощью соли: лайфхак опытных садоводов

Не нужно скупать дорогостоящие удобрения, ведь их можно заменить на подручные средства.

Каждый дачник знает, что без правильной обработки плодовые деревья будут болеть, и не будут хорошо плодоносить. А если наоборот, постоянно ухаживать за своим садом и деревьями, то растения вас обязательно отблагодарят большим урожаем крупных, сочных и здоровых фруктов.

Как сообщает radiotrek, стимулировать хорошее плодоношение яблони можно благодаря обычной пищевой соли, которая 100% есть у каждого на кухне. Из соли можно приготовить отличную и максимальную полезную подкормку. А все из-за того, что в соли есть вещества, которые стимулируют попадание всех важных компонентов из почвы прямо к корням дерева.

Как удобрять яблоню осенью

Лучше всего проводить такую подкормку осенью, а именно в последний месяц осени. Если вы не успеете это сделать в ноябре, то это можно сделать весной, как только растает снег. Что нужно делать: приствольные круги яблони осыпьте небольшим количеством соли и все.

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Чтобы укрепить результат, можно также приготовить полезный раствор с пеплом. Для этого возьмите литровую банку с золой и размешайте ее в 10 л теплой отстоянной воды, и оставьте настаиваться на 2-х часов. После плодовые деревья нужно сразу полить. Также после полива желательно под каждое дерево положить мульчу. Для этого подойдут иглы сосны или елки.

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