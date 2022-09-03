Як підвищити врожайність яблуні за допомогою солі: лайфхак дослідних садівників

Не треба скуповувати дорогі добрива, адже їх можна замінити на підручні засоби.

Кожен дачник знає, що без правильної обробки плодові дерева хворітимуть і не будуть добре родити. А якщо навпаки, постійно доглядати свій сад і дерева, то рослини вам обов’язково віддячать великим урожаєм великих, соковитих і здорових фруктів.

Стимулювати гарне плодоношення яблуні можна завдяки звичайній харчовій солі, яка 100% є у кожного на кухні. З солі можна приготувати відмінну і максимальну корисну підгодівлю. А все через те, що в солі є речовини, які стимулюють попадання всіх важливих компонентів із ґрунту прямо до коріння дерева.

Як удобрювати яблуні восени

Найкраще проводити таке підживлення восени, а саме в останній місяць осені. Якщо ви не встигнете зробити це в листопаді, то це можна зробити навесні, як тільки розтане сніг. Що потрібно робити: пристовбурні кола яблуні обсипте невеликою кількістю солі і все.

Читайте також: Категорія Lifestyle Чому з яблуні обсипаються незрілі плоди: як зберегти свій урожай Плодові дерева також як і овочеві культури вимагають захисту та особливого догляду.

Щоб зміцнити результат, можна приготувати корисний розчин з попелом. Для цього візьміть літрову банку із золою і розмішайте її в 10 л теплої води, і залиште наполягати на 2-х годин. Після плодові дерева потрібно відразу полити. Також після поливу бажано під кожне дерево покласти мульчу. Для цього підійдуть голки сосни чи ялинки.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини шкодять урожаю яблук та груш.