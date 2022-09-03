Что необходимо сделать с почвой сразу после сбора картошки: не все дачники знают

В этот период земля нуждается в восстановлении

После сбора урожая дачники сталкиваются с такой проблемой как истощение почвы. Чтобы в следующем году не было проблем с качеством урожая, необходимо насытить землю нужными элементами.

Даже если вы не собираетесь повторно высаживать корнеплод, пишет belnovosti, восстановить почву можно с помощью любых сидератов, однако лучше зарекомендовали себя вика, фацелия и рапс.

Восстановление почвы после сбора урожая картофеля — способ

Названые сидераты можно смешать: основу смеси должен составлять рапс (половина объема семян); по 25% остается на вику и фацелию. Затем сидераты косим и заделываем в почву.

Этот способ помогает восстановить баланс питательных веществ и значительно улучшить качество почвы, что хорошо сказывается на будущих урожаях.

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