Что необходимо сделать с почвой сразу после сбора картошки: не все дачники знают
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В этот период земля нуждается в восстановлении
После сбора урожая дачники сталкиваются с такой проблемой как истощение почвы. Чтобы в следующем году не было проблем с качеством урожая, необходимо насытить землю нужными элементами.
Даже если вы не собираетесь повторно высаживать корнеплод, пишет belnovosti, восстановить почву можно с помощью любых сидератов, однако лучше зарекомендовали себя вика, фацелия и рапс.
Восстановление почвы после сбора урожая картофеля — способ
Названые сидераты можно смешать: основу смеси должен составлять рапс (половина объема семян); по 25% остается на вику и фацелию. Затем сидераты косим и заделываем в почву.
Этот способ помогает восстановить баланс питательных веществ и значительно улучшить качество почвы, что хорошо сказывается на будущих урожаях.
Ранее "Телеграф" писал, как хранить картофель в погребе, чтобы корнеплоды не прорастали.