Що необхідно зробити з ґрунтом відразу після збору картоплі: не всі дачники знають

У цей період земля потребує відновлення

Після збору врожаю дачники стикаються з такою проблемою, як виснаження ґрунту. Щоб у наступному році не було проблем із якістю врожаю, необхідно наситити землю потрібними елементами.

Навіть якщо ви не збираєтеся повторно висаджувати коренеплід, пише belnovosti, відновити ґрунт можна за допомогою будь-яких сидератів, проте краще зарекомендували себе віка, фацелія та ріпак.

Відновлення ґрунту після збору врожаю картоплі – спосіб

Названі сидерати можна змішати: основу суміші має становити ріпак (половина обсягу насіння); по 25% залишається на віку та фацелію. Потім сидерати косимо і закладаємо в ґрунт.

Цей спосіб допомагає відновити баланс поживних речовин та значно покращити якість ґрунту, що добре позначається на майбутніх урожаях.

Раніше "Телеграф" писав, як зберігати картоплю у льоху, щоб коренеплоди не проростали.