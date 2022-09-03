Що необхідно зробити з ґрунтом відразу після збору картоплі: не всі дачники знають
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У цей період земля потребує відновлення
Після збору врожаю дачники стикаються з такою проблемою, як виснаження ґрунту. Щоб у наступному році не було проблем із якістю врожаю, необхідно наситити землю потрібними елементами.
Навіть якщо ви не збираєтеся повторно висаджувати коренеплід, пише belnovosti, відновити ґрунт можна за допомогою будь-яких сидератів, проте краще зарекомендували себе віка, фацелія та ріпак.
Відновлення ґрунту після збору врожаю картоплі – спосіб
Названі сидерати можна змішати: основу суміші має становити ріпак (половина обсягу насіння); по 25% залишається на віку та фацелію. Потім сидерати косимо і закладаємо в ґрунт.
Цей спосіб допомагає відновити баланс поживних речовин та значно покращити якість ґрунту, що добре позначається на майбутніх урожаях.
Раніше "Телеграф" писав, як зберігати картоплю у льоху, щоб коренеплоди не проростали.