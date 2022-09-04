Зачем осенью поливать капусту валерианкой: хитрость опытных дачников

Народный способ борьбы с насекомыми, который можно использовать осенью.

Осень — это период, когда капуста уже во всю завязывает кочаны, однако к вредителям и болезням она все также уязвима. Поэтому оберегать капусту от вредителей нужно не используя агрессивные обработки. Чем же их можно заменить?

Как сообщает belnovosti, использование различных химических препаратов на поздних стадиях роста капусты может в дальнейшем навредить вашему здоровью, ведь химия задержится уже на готовом продукте. Однако этого можно избежать, полив капусту натуральной подкормкой — валерианкой.

Это успокоительное — является отличным, и что немало важно натуральным искоренителем различных вредителей, которые угрожают капусте. Ее специфический запах отпугивает бабочек, которые впоследствии превращаются в гусениц. Ну и как плюс — средство безопасно для людей.

Как приготовить удобрение из валерианки

Чтобы приготовить раствор, возьмите флакон настойки валерианы (25 мл) и 3 литра теплой воды. Также к нему нужно добавить "прилипатель" — 5 г жидкого хозяйственного мыла. Благодаря этому, валериана дольше продержится на капусте.

Смешайте это все и проводите опрыскивание раствором раз в неделю в сухой пасмурный день без ветра. Лучше всего вечером.

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