Навіщо восени поливати капусту валеріанкою: хитрість досвідчених дачників

Народний спосіб боротьби з комахами, який можна використати восени.

Осінь — це період, коли капуста вже на повну зав’язує качани, проте до шкідників і хвороб вона все також вразлива. Тому оберігати капусту від шкідників потрібно, не використовуючи агресивні обробки. Чим їх можна замінити?

Як повідомляє belnovosti, використання різних хімічних препаратів на пізніх стадіях росту капусти може надалі нашкодити вашому здоров’ю, адже хімія затримається вже на готовому продукті. Однак цього можна уникнути, поливаючи капусту натуральним підживленням — валеріанкою.

Це заспокійливе — відмінне, і що немало важливо натуральним викорінювачем різних шкідників, які загрожують капусті. Її специфічний запах відлякує метеликів, які згодом перетворюються на гусениць. Ну і як плюс – засіб безпечний для людей.

Як приготувати добрива з валеріанки

Щоб приготувати розчин, візьміть флакон настойки валеріани (25 мл) та 3 літри теплої води. Також до нього потрібно додати "прилипало" — 5 г рідкого господарського мила. Завдяки цьому валеріана довше протримається на капусті.

Змішайте це все і проводьте обприскування розчином раз на тиждень сухого похмурого дня без вітру. Найкраще ввечері.

Раніше "Телеграф" писав, яких помилок припускається дачник, якщо листя капусти жовтіє.