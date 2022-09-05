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Зачем сажать укроп на огороде: польза зелени для почвы и других растений

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чем полезен укроп
Чем полезен укроп

Пользу от роста укропа получает не только огородник, но и огород.

Наверняка нет такого участка на огороде, где бы на огороде не рос укроп. Это очень неприхотливое растение, которое только можно посадить на своем огороде, и плюс ко всему оно еще и очень полезное и нужное. Это и отличная специя, и отличное удобрение для других растений. Однако стоит отметить, что его можно сажать не возле всех культур.

Как отмечает prostoway, укроп также выступает и как защитник от вредителей и болезней. Поэтому не стоит его вырывать просто так.

Чем полезен укроп на огороде

  • Эта зелень хорошо отпугивает нематод.
  • Если посадить укроп возле помидоров, то можно снизить риск появления фитофтороза.
  • Укроп, растущий рядом с капустой и редисом, защищает их от гусениц.

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#Укроп #Зелень