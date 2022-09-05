Зачем сажать укроп на огороде: польза зелени для почвы и других растений

Пользу от роста укропа получает не только огородник, но и огород.

Наверняка нет такого участка на огороде, где бы на огороде не рос укроп. Это очень неприхотливое растение, которое только можно посадить на своем огороде, и плюс ко всему оно еще и очень полезное и нужное. Это и отличная специя, и отличное удобрение для других растений. Однако стоит отметить, что его можно сажать не возле всех культур.

Как отмечает prostoway, укроп также выступает и как защитник от вредителей и болезней. Поэтому не стоит его вырывать просто так.

Чем полезен укроп на огороде

Эта зелень хорошо отпугивает нематод.

Если посадить укроп возле помидоров, то можно снизить риск появления фитофтороза.

Укроп, растущий рядом с капустой и редисом, защищает их от гусениц.

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