Зачем сажать укроп на огороде: польза зелени для почвы и других растений
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Пользу от роста укропа получает не только огородник, но и огород.
Наверняка нет такого участка на огороде, где бы на огороде не рос укроп. Это очень неприхотливое растение, которое только можно посадить на своем огороде, и плюс ко всему оно еще и очень полезное и нужное. Это и отличная специя, и отличное удобрение для других растений. Однако стоит отметить, что его можно сажать не возле всех культур.
Как отмечает prostoway, укроп также выступает и как защитник от вредителей и болезней. Поэтому не стоит его вырывать просто так.
Чем полезен укроп на огороде
- Эта зелень хорошо отпугивает нематод.
- Если посадить укроп возле помидоров, то можно снизить риск появления фитофтороза.
- Укроп, растущий рядом с капустой и редисом, защищает их от гусениц.
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