Навіщо садити кріп на городі: користь зелені для ґрунту та інших рослин
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Користь від зростання кропу отримує як городник, а й город.
Напевно, немає такої ділянки на городі, де б на городі не ріс кріп. Це дуже невибаглива рослина, яку тільки можна посадити на своєму городі, і плюс до всього вона ще й дуже корисна і потрібна. Це і відмінна спеція і відмінне добриво для інших рослин. Однак варто зазначити, що його можна садити не біля всіх культур.
Як зазначає prostoway, кріп також виступає і як захисник від шкідників та хвороб. Тож не варто його виривати просто так.
Чим корисний кріп на городі
- Ця зелень добре відлякує нематод.
- Якщо посадити кріп біля помідорів, можна знизити ризик появи фітофторозу.
- Кріп, що росте поряд з капустою та редисом, захищає їх від гусениць.
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