Навіщо садити кріп на городі: користь зелені для ґрунту та інших рослин

Користь від зростання кропу отримує як городник, а й город.

Напевно, немає такої ділянки на городі, де б на городі не ріс кріп. Це дуже невибаглива рослина, яку тільки можна посадити на своєму городі, і плюс до всього вона ще й дуже корисна і потрібна. Це і відмінна спеція і відмінне добриво для інших рослин. Однак варто зазначити, що його можна садити не біля всіх культур.

Як зазначає prostoway, кріп також виступає і як захисник від шкідників та хвороб. Тож не варто його виривати просто так.

Чим корисний кріп на городі

Ця зелень добре відлякує нематод.

Якщо посадити кріп біля помідорів, можна знизити ризик появи фітофторозу.

Кріп, що росте поряд з капустою та редисом, захищає їх від гусениць.

Раніше "Телеграф" писав, як зрозуміти, якщо рослини страждають від дефіциту йоду.