Молитвы от пьянства: большая подборка сильных православных текстов для пьющих людей и их родственников

Слова молитвы от пьянства и алкоголизма, сказанные искренне и от всего сердца, могут помочь избавиться от этого страшного порока.

Чрезмерное увлечение алкогольными напитками плавно и незаметно может привести к непреодолимой зависимости. Пьянство – большое горе как для самого человека, так и для его семьи. Алкоголик губит не только собственное физическое тело – страшнее, что он теряет свою душу.

Жить с пьющим человеком порой становится невыносимо, и близкие стремятся найти любые способы избавить его от этого недуга. Один из них, очень действенный и спасительный – молитва от алкоголизма. Имейте в виду, что молитва о пьянице не является панацеей, но ее произнесение дает поддержку свыше и силы для борьбы с этой пагубной зависимостью.

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Как правильно читается молитва против алкогольной зависимости

Все слова, обращенные к Богородице, Всевышнему и святым, имеют огромную силу, в том числе и молитва против алкоголя. А потому важно осторожно и аккуратно обращаться к святым, правильно формулировать свою просьбу, ни в коем случае не держать обиды на пьющего и не желать ему зла.

Чтобы молитва против алкоголизма сработала и стала настоящей поддержкой, нужно правильно к ней подготовиться. Следует мысленно настроится на позитивный результат, уединиться и выбросить посторонние мысли из головы.

Наибольшую силу молитва от пьянства, исцеление и возвращение к нормальной жизни получится, если просящий получил благословение священника. Для этого пред проведением обряда желательно исповедаться и покаяться в грехах.

Желательно говорить слова молитвы от алкоголизма в стенах храма перед иконой при зажженной свече или лампаде. Но также это можно делать мысленно, про себя.

Человек сам может избавиться от зависимости. Но для этого необходимо его сильное желание и стремление к выздоровлению. Ему поможет молитва от избавления от пьянства, которая укрепляет веру в себя и свои силы. Молитвы обязательно нужно читать утром и вечером, а также в те моменты, когда возникает желание искушения.

Молитва от недуга пьянства не читается по принуждению, в этом случае она не сработает, потому что идет не от чистого сердца. Молитва от алкоголя должна произноситься от всей души, без ненависти, злобы и негатива.

Если в семье муж сильно и часто пьет, но не желает выходить из постоянных запоев, то одна лишь молитва от пьянства близкого человека здесь может не справиться. Если жена хочет вернуть мужа к нормальной и полноценной жизни, она должна работать над собой, регулярно исповедоваться и причащаться. Это добавит женщине сил, чтобы противостоять бесовскому воздействию, которому подвержен ее муж.

Сильные молитвы от запоя: кому читать

Молиться об избавлении от болезни и зависимости родных можно любым святым. Самые сильные молитвы от пьянства, которые помогают, адресованы Пресвятой Богородице, блаженной Матроне Московской, Николаю Чудотворцу, святому Иоанну Кронштадскому, святому Вонифатию Милостивому, святому Моисею Мурину.

Самая сильная молитва от алкоголя Пресвятой Богородице

Неисправимому алкоголику в семье может помочь сильнейшая молитва от запоя и пьянства, произнесенная перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы "Неупиваемая чаша". Для многих отчаявшихся людей эта молитва от алкогольной зависимости становилась единственным спасением и возвращала к нормальной жизни многих заблудших и сбившихся с пути.

О, Премилостивая Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно услыши нас, жен, детей и матерей, и исцели тяжким недугом пиянства одержимых и того ради от матери своея, Церкве Христовы, и спасения отпадающих братий и сестер и сродник наших. О, Милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии. Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблудшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помози проити непреткновенно воздушная мытарства молитвами Твоими, избави нас вечнаго осуждения, да покроет нас милость Божия в нескончаемыя веки. Аминь.

Сильная молитва от пьянства Иисусу Христу

В тяжкие периоды отчаяния самая сильная молитва от пьянства адресована Господу нашему Иисусу Христу. Именно к Нему обращаются родные и близкие людей, попавших в тяжелое положение, немощных, зависимых и слабых в поисках помощи и укрепления. Господа просят о даровании трезвости.

Иисусе Сладчайший! Пьянство одолело меня! Душа моя изныла, исстрадалась вся от несчастной слабости моей! Не слажу я с собой — вот неутешная скорбь и беда моя. Боязнь и страх нападают на меня — не умереть бы от пьянства без покаяния! Страшусь, что враг — дьявол — вконец погубит меня и доведет до ада. Знаю, что своими силами мне не справиться с собою. Я же беден и нищ, но Господь печется обо мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой! Не замедли. Господи, Иисусе Христе! Ты Сам сказал: "Без Меня не можете делать ничего", но "просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам". Ты, Господи Иисусе Христе, расслабленных исцелял, прокаженных очищал, блудницу помиловал, разбойнику сказал: "Ныне же будешь со Мною в раю". Коснись же, Милосердный, и моего расслабленного и блудного сердца Своею всесильною благодатью, влей в него силу и бодрость духа на борьбу со страстью пьянства, прогони дьявола-искусителя и пошли мне Ангела Твоего Хранителя, и имиже веси судьбами спаси меня, грешного и унылого, Господи! Ты Сам сказал: "Не хочу смерти грешника, но, чтобы грешник обратился от пути своего и жив был" и поэтому пришел в мир спасти грешников. Ты Сам Своими Божественными устами изрек: "Приходящего ко Мне не изгоню вон". И вот я пришел к Тебе, надежда моя и прибежище! Плачу у Пречистых ног Твоих, Распятый за меня. Не скрой от меня лица Твоего, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! Даруй мне силу и крепость воли, да изгоню вон гнездящуюся во мне страсть и да поживу в трезвении, благочестии и твердой вере в Тебя, Единого Истинного Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.

Сильная молитва от алкоголя Николаю Чудотворцу

Очень эффективна и действенна молитва от алкоголизма, адресованная Николаю Чудотворцу. Причем, читать ее могут не только близкие люди, но и сам человек, страдающий от этой пагубной привычки. Эта молитва от пьянства помогает легко бросить пить и полностью избавляет человека от зависимости.

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе. Великодушно смилуйся и избавь родного мне человека от бесовского пьянства. Супротив его воле, нашли омерзение и опустоши его тягу к пьяному возлиянию. Не пригубит, не проглотит и не нальет он питие вредное без содрогания. А пригубит и изольет во чрево святой воды достояние. Да будет воля твоя. Аминь.

Если родители обращаются с просьбой к Николаю Чудотворцу об избавлении своего сына от алкоголизма, молитва звучит по-другому.

Святой Чудотворец, Николай Угодник! Обращаюсь к тебе с материнской просьбой. Ты всегда помогаешь, тем, кто тебя просит о содействии в делах жизненных. Так услышь и мою просьбу. Прошу тебя смиловаться надо мной и послать избавление моему сыну от пьянства горького, губящего его душу и тело. Прошу тебя, Чудотворец Николай, наслать на него омерзение в водке и к любым другим спиртным напиткам. Избавь сына моего от внутренней тяги пагубной и вредящей здоровью, пусть противным и невкусным станет для него все хмельное. Сделай так, Святой Николай, чтобы мой сын больше никогда не смог пригубить спиртное без чувства мерзости в душе и отвращения сильного. Сделай так, Угодниче Божий, чудесами своими прославившийся при жизни, чтобы мой сын не смог спиртное пить ни днем, ни ночью, ни в гостях, ни дома, ни в будний день, ни в праздник. Пусть Твое слово сильное навсегда остановит сына моего от пагубной хмельной страсти. Как никто и никогда из Святых водку не пил, так пусть и сын мой, Раб Божий (имя сына) никогда ее пить не будет и навсегда о ней забудет. Аминь.

Православные молитвы от пьянства Матроне Московской

В непростых бытовых ситуациях, когда в семье есть пьющий и слабовольный человек, вразумить его помогает очень сильная молитва от алкоголизма, прочитанная перед иконой Блаженной Матроны.

Блаженная старица Матрона, заступница наша и просительница перед Господом! Смотришь ты своим взором духовным и в прошлое и в будущее, все открыто тебе. Вразуми раба Божьего (имя), дай совет, покажи путь к решению проблемы от пьянства. Благодарю тебя за помощь твою святую. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Когда муж, наконец, освобождается от болезни и становится на путь выздоровления, то кроме лекарственных средств и прочих терапевтических процедур, поддержкой ему от заботливой жены станет еще одна молитва для отказа от алкоголя, адресованная Блаженной Матроне, которую важно читать до полного выздоровления мужа.

Обращаюсь к тебе, Матрона Московская, умоляю тебя, помоги. Уйми алкоголизм проклятый и освободи моего мужа от ядовитого пристрастия. Коли Господь попустил наказание, попроси его о милости. Прости мне все грехи содеянные и ниспошли с небес светлое избавление. Как муж к алкоголю притронется, пусть сразу прозрение откроется. Как только захочет испить, его станет рвота кривить. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва, чтобы человек не пил, святого Иоанна Кронштадтского

Святого Иоанна Кронштадского часто просят об избавлении от многих вредных привычек, людских слабостей и зависимостей: от алкоголизма, наркомании, курения, игромании. Человек может просить сам за себя, если он осознает свое пристрастие к выпивке. Также молитва против пьянки Иоанну Кронштадтскому произносится матерями и женами за своих близки людей.

О, Великий угодник Христов, Святой Иоанн Кронштадтский, прошу тебя о спасении. Обратись к Господу, Всемилостивому и Всемогущественному, вымоли прошения за меня грешного. Пусть он обратит свой взор и дарует милость Рабу Твоему (имя человека), зависимого от алкоголя и прельщенного лестью чрева. Даруй ему, Господи, познать праведность воздержания в посте. Аминь.

Молитва чтобы человек бросил пить, святому мученику Вонифатию

Святой мученик Вонифатий Тарсийский считается покровителем трезвости, а потому молитва против пьянства, прочитанная перед его иконой, имеет особую силу и способна избавить пьющего человека от этого недуга.

О, многострадальный и всехвальный мучениче Вонифатие! Ко твоему заступлению ныне прибегаем. Молений наших не отвержи, но милостиво услыши нас. Исцели братию и сестры наша (имена), тяжким недугом пиянства одержимыя, и того ради от матере своея Церкви Христовой и вечнаго спасения отпадающия. О, святый мучениче Христов, коснися сердец их данною ти от Бога благодатию, скоро возстави от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи их. Умоли Господа Бога, Егоже ради и страдал еси, да простив нам согрешения наша, не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвости и целомудрии, да поможет Своею десницею трезвящимся спасительный обет свой до конца сохранити, да во дни и в нощи о Нем бодрствующе и добрый ответ о Нем воздати на Страшнем судище. Приими, угодниче Божий, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих; жен честных, о мужех рыдающих; чад сирых и убогих, пияницами оставленных; всех нас, к иконе твоей припадающих, да приидет сей вопль молитвами твоими ко Престолу Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих. В страшный час исхода нашего помоги прейти непреткновенно воздушныя мытарства, молитвами твоими избави нас вечнаго осуждения, и да покрыет нас милость Божия, в нескончаемые веки веков. Аминь.

Молитва для алкоголика преподобному Моисею Мурину

Перед иконой преподобного Моисея Мурина просят об избавлении от пагубных привычек, а молитва о избавлении от пьянства египетскому христианскому святому спасает зависимых и возвращает их на путь истинный.

О, преподобный, ты от тяжких грехов достиг пречудных добродетелей, помоги молящимся тебе рабам Божиим (имена), влекомым в погибель оттого, что предаются безмерному, вредному для души и тела употреблению вина. Склони на них свой милостивый взор, не отклони и не презри их, но внемли им, прибегающим к тебе. Моли, святой Моисей, Владыку Христа, чтобы не отверг их Он, Милосердный, и да не возрадуется диавол их погибели, но да пощадит Господь этих безсильных и несчастных, которыми овладела пагубная страсть пиянства, ведь мы все Божии создания и искуплены Пречистою Кровию Сына Его. Услышь же, преподобный Моисей, их молитву, отгони от них диавола, даруй им силу победить страсть, помоги им, простри твою руку, выведи их на путь добра, освободи их от рабства страстей и избавь их от винопития, чтобы они, обновленные, в трезвении и светлом уме возлюбили воздержание и благочестие, и вечно прославляли Всеблагого Бога, всегда спасающего Свои создания. Аминь.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку сильных православных молитв перед дорогой о путешествующих, чтобы в пути все прошло гладко, спокойно и без неприятностей. Также не забывайте молиться о здоровье и благополучии для своих родителей.