Молитви від пияцтва: велика добірка сильних православних текстів для питущих людей та їхніх родичів

Слова молитви від пияцтва та алкоголізму, сказані щиро і від усього серця, можуть допомогти позбутися цього страшного пороку.

Надмірне захоплення алкогольними напоями плавно й непомітно може призвести до непереборної залежності. Пияцтво – велике горе як самої людини, так її сім’ї. Алкоголік губить не лише власне фізичне тіло – страшніше, що він втрачає душу.

Жити з людиною, яка п’є, часом стає нестерпно, і близькі прагнуть знайти будь-які способи позбавити її від цієї недуги. Один із них, дуже дієвий та рятівний – молитва від алкоголізму. Майте на увазі, що молитва за п’яницю не є панацеєю, але її промовляння дає підтримку згори і сили для боротьби із цією згубною залежністю.

Як правильно читається молитва проти алкогольної залежності

Усі слова, звернені до Богородиці, Всевишнього та святих, мають величезну силу, у тому числі й молитва проти алкоголю. А тому важливо обережно та акуратно звертатися до святих, правильно формулювати своє прохання, у жодному разі не тримати образи на питущого і не бажати йому зла.

Щоб молитва проти алкоголізму спрацювала та стала справжньою підтримкою, потрібно правильно до неї підготуватися. Слід подумки налаштуватися на позитивний результат, усамітнитися та викинути сторонні думки з голови.

Найбільшу силу молитва від пияцтва, зцілення та повернення до нормального життя вийде, якщо той, хто просить, отримав благословення священика. Для цього перед проведенням обряду бажано сповідатися та покаятися у гріхах.

Бажано говорити слова молитви від алкоголізму у стінах храму перед іконою при запаленій свічці чи лампаді. Але також це можна робити подумки, про себе.

Людина сама може позбутися залежності. Але для цього необхідне її сильне бажання та прагнення до одужання. Їй допоможе молитва від визволення від пияцтва, що зміцнює віру в себе та свої сили. Молитви обов’язково потрібно читати вранці та ввечері, а також у ті моменти, коли виникає бажання спокуси.

Молитва від недуги пияцтва не читається примусово, в цьому випадку вона не спрацює, тому що йде не від щирого серця. Молитва від алкоголю має промовлятися від усієї душі, без ненависті, злості та негативу.

Якщо в сім’ї чоловік сильно і часто п’є, але не бажає виходити з постійних запоїв, то сама молитва від пияцтва близької людини тут може не впоратися. Якщо дружина хоче повернути чоловіка до нормального та повноцінного життя, вона має працювати над собою, регулярно сповідатися та причащатися. Це додасть жінці сил, щоб протистояти бісівському впливу, якому схильний її чоловік.

Сильні молитви від запою: кому читати

Молитися про звільнення від хвороби та залежності рідних можна будь-яким святим. Найсильніші молитви від пияцтва, які допомагають, адресовані Пресвятій Богородиці, Господу, блаженній Матроні Московській, Миколі Чудотворцю, святому Іоанну Кронштадському, святому Онифатію Милостивому, святому Мойсеєві Муріну.

Найсильніша молитва від алкоголю Пресвятій Богородиці

Невиправному алкоголіку в сім’ї може допомогти найсильніша молитва від запою та пияцтва, проголошена перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці "Невипивна чаша". Для багатьох зневірених людей ця молитва від алкогольної залежності ставала єдиним порятунком і повертала до нормального життя багатьох заблукалих і тих, хто збився зі шляху.

О, Премилостиве Владичице! До Твого заступництва нині прибігаємо, молінь наших не зневаж, але милостиво почуй нас, жінок, дітей і матерів, і зціли тяжкою недугою пиянства одержимих і заради того від матері своєї, Церкві Христової, і спасіння відпадаючих братів і сестер і родичів наших. О, Милостива Мати Божа, торкнись сердець їх і скоро вставай від падінь гріховних, до рятівної стриманості приведи їх. Умоли Сина Свого, Христа Бога нашого, нехай простить нам гріхи наші і не відверне милості Своєї від людей Своїх, але нехай зміцнить нас у тверезості та цнотливості. Прийми, Пресвята Богородице, молитви матерів, за чадами своїх сльози проливаючих, жінок, за чоловіків своїх ридаючих, чад, сирих і убогих, заблудлими залишених, і всіх нас, до ікони Твоєї припадаючих. І нехай прийде цей зойк наш, молитвами Твоїми, до Престолу Всевишнього. Покрий і дотримуйся нас від лукавого лову і всіх підступів ворожих, у страшну ж годину результату нашого помозі пройти безперечно повітряна поневіряння молитвами Твоїми, визволь нас вічного осуду, нехай покриє нас милість Божа в нескінченні віки. Амінь.

Сильна молитва від пияцтва Ісусу Христу

У тяжкі періоди відчаю найсильніша молитва від пияцтва адресована Господу нашому Ісусу Христу. Саме до Нього звертаються рідні та близькі людей, які потрапили у скрутне становище, немічних, залежних та слабких у пошуках допомоги та зміцнення. Господа просять про дарування тверезості.

Ісусе Найсолодший! Пияцтво здолало мене! Душа моя знемоглася, знітилася вся від нещасної слабкості моєї! Не злагоджу я з собою — ось невтішна скорбота та біда моя. Боязнь і страх нападають на мене — не вмерти б від пияцтва без покаяння! Страшуся, що ворог — диявол — аж до мене згубить і доведе до пекла. Знаю, що самотужки мені не впоратися з собою. Я ж бідний і злиденний, але Господь піклується про мене. Ти моя допомога і мій спаситель, Боже мій! Негайно. Господи, Ісусе Христе! Ти Сам сказав: "Без Мене не можете робити нічого", але "просіть, і дасться вам, шукайте, і знайдете, стукайте, і відчинять вам". Ти, Господи Ісусе Христе, розслаблених зцілював, прокажених очищав, блудницю помилував, розбійникові сказав: "Нині ж будеш зі Мною в раю". Торкнись же, Милосердний, і мого розслабленого і блудного серця Своєю всесильною благодаттю, влий у нього силу і бадьорість духу на боротьбу з пристрастю пияцтва, прожени диявола-спокусника і пішли мені Ангела Твого Зберігача, і ними ж важи долі спаси мене, грішного. Господи! Ти Сам сказав: "Не хочу смерті грішника, але щоб грішник звернувся від шляху свого і живий був" і тому прийшов у світ врятувати грішників. Ти Сам Своїми Божественними устами промовив: "Того, хто приходить до Мене, не вижену геть". І ось я прийшов до Тебе, надія моя та притулок! Плачу біля Пречистих ніг Твоїх, Розп’ятий за мене. Не сховай від мене обличчя Твого, не відкинь мене і не залиши мене, Боже, Спаситель мій! Даруй мені силу й міцність волі, та вижену геть гнізда в мені пристрасть і нехай поживу в тверезінні, благочестя і твердій вірі в Тебе, Єдиного Істинного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

Сильна молитва від алкоголю Миколі Чудотворцю

Дуже ефективна та дієва молитва від алкоголізму, адресована Миколі Чудотворцю. Причому читати її можуть не лише близькі люди, а й сама людина, яка страждає від цієї згубної звички. Ця молитва від пияцтва допомагає легко кинути пити і повністю позбавляє людину залежності.

Чудотворець Миколай, із благанням звертаюся до тебе. Великодушно змилуйся і врятуй рідну мені людину від бісівського пияцтва. Проти її волі, нашли огид і спустош його потяг до п’яного лиття. Не пригубить, не проковтне і не наллє він пиття шкідливе без здригання. А пригубить і виллє в утробу святої води багатство. Хай буде твоя воля. Амінь.

Якщо батьки звертаються з проханням до Миколи Чудотворця про звільнення свого сина від алкоголізму, молитва звучить інакше.

Святий Чудотворець, Миколаю Угоднику! Звертаюся до тебе з материнським проханням. Ти завжди допомагаєш тим, хто тебе просить про сприяння у справах життєвих. Так почуй і моє прохання. Прошу тебе змилуватися наді мною і послати порятунок мого сина від пияцтва гіркого, що губить його душу і тіло. Прошу тебе, Чудотворцю Миколаю, наслати на нього огиду в горілці та до будь-яких інших спиртних напоїв. Визволи сина мого від внутрішнього потягу згубного і шкідливого здоров’ю, нехай гидким і несмачним стане для нього все хмільне. Зроби так, Святий Миколаю, щоб мій син більше ніколи не зміг пригубити спиртне без почуття гидоти в душі та відрази сильної. Зроби так, Угодниче Божий, що чудесами своїми прославився за життя, щоб мій син не зміг спиртне пити ні вдень, ні вночі, ні в гостях, ні вдома, ні в будній день, ні на свято. Нехай Твоє сильне слово назавжди зупинить сина мого від згубної хмільної пристрасті. Як ніхто і ніколи зі Святих горілку не пив, так нехай і син мій, Раб Божий (ім’я сина) ніколи її не питиме і назавжди про неї забуде. Амінь.

Православні молитви від пияцтва Матроні Московській

У непростих побутових ситуаціях, коли в сім’ї є людина, яка п’є і слабовільна, навчити її допомагає дуже сильна молитва від алкоголізму, прочитана перед іконою Блаженної Матрони.

Блаженна стариця Матрона, заступниця наша і просителька перед Господом! Дивишся ти своїм духовним поглядом і в минуле і в майбутнє, все відкрито тобі. Розумій раба Божого (ім’я), дай пораду, покажи шлях до вирішення проблеми від пияцтва. Дякую тобі за допомогу твою святу. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь.

Коли чоловік нарешті звільняється від хвороби і стає на шлях одужання, то окрім лікарських засобів та інших терапевтичних процедур, підтримкою йому від дбайливої дружини стане ще одна молитва для відмови від алкоголю, адресована Блаженній Матроні, яку важливо читати до повного одужання чоловіка.

Звертаюся до тебе, Матроно Московська, благаю тебе, допоможи. Вгамуй алкоголізм проклятий і звільни мого чоловіка від отруйної пристрасті. Коли Господь покарав, попроси його про милість. Пробач мені всі гріхи вчинені і зішли з небес світлий порятунок. Як чоловік до алкоголю торкнеться, нехай одразу прозріння відкриється. Як тільки захоче випити, його стане блювання кривити. Хай буде твоя воля. Амінь.

Молитва, щоб людина не пила, святого Іоанна Кронштадтського

Святого Іоанна Кронштадського часто просять позбавити багатьох шкідливих звичок, людських слабкостей і залежностей: від алкоголізму, наркоманії, куріння, ігроманії. Людина може просити сама за себе, якщо вона усвідомлює свою пристрасть до випивки. Також молитва проти пиятики Іоанну Кронштадтському промовляється матерями та дружинами за своїх близьких людей.

О, Великий угодник Христовий, Святий Іван Кронштадський, прошу тебе про спасіння. Звернись до Господа, Всемилостивого і Всемогутнього, вимоли прохання за мене грішного. Нехай він зверне свій погляд і дарує милість Рабу Твоєму (ім’я людини), залежного від алкоголю і спокушеного лестощами черева. Даруй йому, Господи, пізнати праведність помірності в пості. Амінь.

Молитва, щоб людина кинула пити, святому мученику Вонифатію

Святий мученик Онифатій Тарсійський вважається покровителем тверезості, а тому молитва проти пияцтва, прочитана перед його іконою, має особливу силу і здатна позбавити питущу людину від цієї недуги.

О, багатостраждальний і всіхвальний мученик Воніфатіє! До твого заступу нині прибігаємо. Молінь наших не відкинь, але милостиво почуй нас. Зціли братію і сестри наші (імена), тяжкою недугою пияцтва одержимі, і заради того від матері своєї Церкви Христової і вічного спасіння відпадаючі. О, святий мученику Христів, торкнись сердець їх данною ти від Бога благодаттю, скоро вставай від падінь гріховних і до рятівної помірності приведи їх. Умоли Господа Бога, заради якого й страждав, нехай простить нам гріхи наші, не відверне милості Своєї від людей Своїх, але нехай зміцнить нас у тверезості та цнотливості, нехай допоможе Своєю правицею тверезим спасительний обітницю свою до кінця зберегти, нехай у дні і ночі про Нього чуйно і добра відповідь про Нього віддати на Страшному судищі. Прийми, угодниче Божий, молитви матерів, які про дітей своїх сльози проливають; дружин чесних, про чоловіків ридаючих; чад сирих та убогих, п’яницями залишених; всіх нас, до ікони твоїх припадаючих, нехай прийде цей зойк молитвами твоїми до Престолу Всевишнього. Покрий і дотримуйся нас від лукавого лову і всіх підступів ворожих. У страшну годину результату нашого допоможи перейти безперечно повітряні поневіряння, молитвами твоїми визволь нас вічного осуду, і нехай покриє нас милість Божа, в нескінченні віки віків. Амінь.

Молитва для алкоголіка преподобному Мойсею Муріну

Перед іконою преподобного Мойсея Муріна просять про звільнення згубних звичок, а молитва про звільнення від пияцтва єгипетському християнському святому рятує залежних і повертає їх на істинний шлях.

О, преподобний, ти від тяжких гріхів досяг чудесних чеснот, допоможи рабам Божим, що моляться тобі (імена), тягне загибель від того, що віддається безмірному, шкідливому для душі і тіла вживанню вина. Схили на них свій милостивий погляд, не відхили і не зневаж їх, але прислухайся до них, що вдаються до тебе. Моли, святий Мойсей, Владико Христа, щоб не відкинув їх Він, Милосердний, і нехай не зрадіє диявол їхній смерті, але нехай змилосердиться Господь цих безсилих і нещасних, якими опанувала згубна пристрасть пияцтва, адже ми всі Божі створіння і викуплені Пречистою Кров’ю Сина. Почуй же, преподобний Мойсей, їхню молитву, віджени від них диявола, даруй їм силу перемогти пристрасть, допоможи їм, простягни твою руку, виведи їх на дорогу добра, звільни їх від рабства пристрастей і визволи їх від вина, щоб вони, оновлені, в тверезості та світлому розумі полюбили стриманість і благочестя, і вічно прославляли Всеблагого Бога, який завжди рятує Свої створіння. Амінь.

Раніше "Телеграф" публікував добірку сильних православних молитов перед дорогою про мандрівників, щоб у дорозі все пройшло гладко, спокійно та без прикрощів. Також не забувайте молитися про здоров’я та благополуччя для своїх батьків.