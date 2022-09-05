Почему нужно сажать клубнику осенью: правила опытных дачников

Осень – отличное время для посадки клубники

На огородах активно собирают урожай и выполняют перекопку, но тут же можно приступать к новому сезону посадки. Так, клубнику можно сажать не только весной, а и осенью. И в последнем случае вы гарантированно получите урожай ближайшим летом.

Как пишет ресурс ukr.media, опытные огородники начинают посадку клубники в августе или сентябре. Так вы сможете наслаждать вкусными ягодами уже на следующий год. Потому как молодая клубника дает урожай не сразу.

Так, обновлять участок с клубникой рекомендуется каждые 3-4 года. Но делайте это постепенно: высаживайте не более одной грядки в год. Особенно хорошо приживается клубника на тех местах в огороде, где ранее росли петрушка, укроп, лук, чеснок, салат, редис, свекла или морковь. Есть и участки, на которых клубнику сажать нельзя. Речь идет о почве, в которых ранее были картофель, перец, капуста, огурцы или баклажаны.

Перед посадкой клубники осенью необходимо удобрить почву. Используйте в качестве подкормки компост ( 1 ведро на 1 "квадрат" земли), калийную соль (20 г), мочевины (25 г), суперфосфат (40 г).

Добавим, что лунки необходимо размещать на расстоянии 30-40 см. Не следует сажать растения в почву слишком глубоко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще растения можно посадить осенью на огороде. Есть три скороспелых культуры, которые годятся для этого.