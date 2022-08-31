Как ускорить дозревание помидоров, не срывая их: секретная уловка огородников

Помидоры не придется срывать зелеными и отправлять в ящики

Вырастить щедрый урожай помидоров на огороде не так уже просто. Важно не только правильно удобрять томаты, а и уметь ускорить процесс дозревания овощей. Многие дачники срывают еще зеленые помидоры с кустов, которые затем краснеют в процессе хранения в ящиках. Но можно обойтись и без этого.

Ускорить дозревания помидоров можно прямо на кустах, не срывая неспелые плоды. О необычном способе, который применяют опытные огородники, пишет ukr.media. Вам понадобятся обычные пакеты.

Иногда помидоры начинают заболевать, еще не созрев. Особенно этому способствует влажная погода и похолодание. Поэтому в конце лета важно следить за томатными грядками, а плоды прятать. Если овощи уже достигли нужного размера, но не успели дозреть из-за погодных условий, есть выход. Так, опытные дачники рекомендуют прятать зеленые плоды на кустах в полиэтиленовые пакеты. Такая элементарная уловка ускорит процесс дозревания помидоров. Пакет нужно надевать на плодовую кисть. Спустя 3 дня плоды покраснеют.

Напомним, огородники советуют прекращать полив томатов ближе к наступлению осени. Это простейшее правило позволит продлить плодоношения вплоть до октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце лета на пике плодоношения находятся и перцы. В этом случает также есть рекомендации, которые способствуют ускоренному созреванию плодов. Нужны самые простые удобрения.