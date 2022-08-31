Як прискорити дозрівання помідорів, не зриваючи їх: секретний прийом городників

Помідори не доведеться зривати зеленими та відправляти у ящики

Виростити щедрий урожай помідорів на городі не так вже й просто. Важливо не тільки правильно удобрювати томати, а й уміти прискорити процес дозрівання овочів. Багато дачників зривають ще зелені помідори з кущів, які потім червоніють у процесі зберігання у ящиках. Але можна обійтися без цього.

Прискорити дозрівання помідорів можна прямо на кущах, не зриваючи незрілі плоди. Про незвичайний спосіб, який застосовують досвідчені городники, пише ukr.media. Вам потрібні звичайні пакети.

Іноді помідори починають хворіти, ще не дозрівши. Особливо цьому сприяє волога погода та похолодання. Тому наприкінці літа важливо стежити за томатними грядками, а плоди ховати. Якщо овочі вже досягли потрібного розміру, але не встигли дозріти через погодні умови, є вихід. Так, досвідчені дачники радять ховати зелені плоди на кущах у поліетиленові пакети. Такий елементарний прийом прискорить процес дозрівання помідорів. Пакет потрібно надягати на плодову кисть. Через 3 дні плоди почервоніють.

Нагадаємо, городники радять припиняти полив томатів ближче до настання осені. Це найпростіше правило дозволить продовжити плодоношення до жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці літа на піку плодоношення перебувають і перці. У цьому випадку також є рекомендації, які сприяють прискореному дозріванню плодів. Потрібні найпростіші добрива.