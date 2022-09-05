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Чому потрібно саджати полуницю восени: правила досвідчених дачників

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Від того, коли ви висадите полуницю, залежить майбутній урожай
Від того, коли ви висадите полуницю, залежить майбутній урожай

Осінь – чудовий час для посадки полуниці

На городах активно збирають урожай і виконують перекопування, але тут же можна приступати до нового сезону посадки. Так, полуницю можна садити не лише навесні, а й восени. І в останньому випадку ви гарантовано отримаєте врожай найближчим літом.

Як пише ресурс ukr.media, досвідчені городники починають посадку полуниці у серпні чи вересні. Так ви зможете насолоджувати смачними ягодами вже наступного року. Бо молода полуниця дає врожай не одразу.

Так, оновлювати ділянку із полуницею рекомендується кожні 3-4 роки. Але робіть це поступово: висаджуйте не більше однієї грядки на рік. Особливо добре приживається полуниця на тих місцях на городі, де раніше росли петрушка, кріп, цибуля, часник, салат, редис, буряк чи морква. Є й ділянки, на яких полуницю садити не можна. Йдеться про ґрунт, у яких раніше були картопля, перець, капуста, огірки чи баклажани.

Перед посадкою полуниці восени необхідно удобрити ґрунт. Використовуйте як підживлення компост (1 відро на 1 "квадрат" землі), калійну сіль (20 г), сечовину (25 г), суперфосфат (40 г).

Додамо, що лунки необхідно розміщувати на відстані 30-40 см. Не слід садити рослини в ґрунт занадто глибоко.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще рослини можна посадити восени на городі. Є три скоростиглі культури, які годяться для цього.

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#Полуниця #Город