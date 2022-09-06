Как избавиться от улиток на капусте без химикатов: проверенный способ

Справиться с вредителями помогут подручные продукты

Все труды по выращиванию капусты могут пойти насмарку, если культуру атакуют вредители. Справиться с гусеницами на огороде можно с помощью натуральных средств. Есть естественная альтернатива и "химии", которая отпугнет улиток.

Улитки способны уничтожить многие растения, но наиболее часто они "нападают" на листья капусты. Как пишет ресурс Ukr.media, избавиться от улиток на капусте и других растениях проще, чем можно подумать. Вам понадобятся всего 2 ингредиенты: кофе и хвоя.

Как только вы заметили улиток на участке – время действовать. Тем более, что выручат народные средства, которые не предполагают использование агрессивных химикатов.

Так, кофейная гуща – отличный метод борьбы с улиток. Вам нужно равномерно распределить толстый слой гущи вокруг посадок. Добавим, что в случае выпадения осадков манипуляцию будет нужно повторить.

Тогда как хвоя убийственна для улиток из-за своего запаха. Они просто терпеть не могут этот аромат и сбегут от капусты. К тому же, у нее есть и механическое преимущество: острые иголки станут еще одним препятствием для вредителей.

Отметим, что для лучшего эффекта вы можете применять сразу два метода борьбы против улиток.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить капусту в сентябре, чтобы кочаны овоща хорошо наливались.