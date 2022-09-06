Як позбутися слимаків на капусті без хімікатів: перевірений спосіб

Впоратися зі шкідниками допоможуть підручні продукти

Весь труд із вирощування капусти може піти нанівець, якщо культуру атакують шкідники. Впоратися з гусеницями на городі можна за допомогою натуральних засобів. Є природна альтернатива і "хімії", яка відлякає слимаків.

Слимаки здатні знищити багато рослин, але найчастіше вони "нападають" на листя капусти. Як пише ресурс Ukr.media, позбутися слимаків на капусті та інших рослинах простіше, ніж можна подумати. Вам знадобляться всього 2 інгредієнти: кава та хвоя.

Як тільки ви помітили слимаків на ділянці – час діяти. Тим більше, що виручать народні засоби, які не передбачають використання агресивних хімікатів.

Так, кавова гуща – відмінний метод боротьби з равликами. Вам потрібно рівномірно розподілити товстий шар гущі довкола посадок. Додамо, що у разі випадання опадів маніпуляцію потрібно буде повторити.

Тоді як хвоя вбивча для слимаків через свій запах. Вони просто терпіти не можуть цей аромат і втечуть від капусти. До того ж, вона має і механічну перевагу: гострі голки стануть ще однією перешкодою для шкідників.

Зазначимо, що для кращого ефекту ви можете застосовувати одразу два методи боротьби проти слимаків.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати капусту у вересні, щоб качани овочів добре наливалися.