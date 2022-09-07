Как использовать ботву помидор на огороде с пользой: 4 эффективных способа

Необязательно выбрасывать томатные пасынки, ведь им есть лучшее применение.

Поскольку в томатной ботве в составе присутствует яд, способов для ее применения не так много, в отличие от тех же сорняков. Однако, несмотря на этого, извлечь из ботвы максимальную пользу все же можно.

Как сообщает prostoway, ботву можно использовать как удобрение, однако ее нужно правильно "приготовить". Как это сделать — читайте далее.

Для чего использовать томатную ботву на огороде

Компост — соберите ботву отдельно в герметичные мешки и оставьте перегнивать не менее чем на три года. За это время исчезнет опасный патоген, и только тогда его можно будет использовать.

Наполнитель для септика — измельчите ботву и выбросите в выгребную яму. Это поможет избавиться от неприятного запаха.

— измельчите ботву и выбросите в выгребную яму. Это поможет избавиться от неприятного запаха. Настойка от вредителей — солонин, который входит в состав ботвы, настой на их основе является губительным для тли, плодожорок, огневки, морковных и луковых мух, а также гусениц. Чтобы приготовить такой раствор, возьмите 4 кг ботвы, и залейте его 10 литрами воды. Прокипятите 30 минут, процедите, разбавьте водой в соотношении 1 к 4 и добавьте столовую ложку мыла.

— солонин, который входит в состав ботвы, настой на их основе является губительным для тли, плодожорок, огневки, морковных и луковых мух, а также гусениц. Чтобы приготовить такой раствор, возьмите 4 кг ботвы, и залейте его 10 литрами воды. Прокипятите 30 минут, процедите, разбавьте водой в соотношении 1 к 4 и добавьте столовую ложку мыла. Как золу — сожгите ботву, а пепел используйте как удобрение.

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