Як використовувати бадилля помідор на городі з користю: 4 ефективні способи
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Необов’язково викидати томатні пасинки, адже їм найкраще застосування.
Оскільки в томатному бадиллі у складі присутня отрута, способів для її застосування не так багато, на відміну від тих же бур’янів. Однак, попри це, отримати з бадилля максимальну користь все ж таки можна.
Як повідомляє prostoway, бадилля можна використовувати як добриво, проте його потрібно правильно "приготувати". Як це зробити – читайте далі.
Для чого використовувати томатне бадилля на городі
- Компост — зберіть бадилля окремо в герметичні мішки і залиште перегнивати не менше ніж на три роки. За цей час зникне небезпечний патоген, і тоді його можна буде використовувати.
- Наповнювач для септика — подрібніть бадилля і викиньте у вигрібну яму. Це допоможе позбавитися неприємного запаху.
- Настоянка від шкідників — соланін, який входить до складу бадилля, настій на їх основі є згубним для попелиці, плодожерок, вогнівки, морквяних та цибулинних мух, а також гусениць. Щоб приготувати такий розчин, візьміть 4 кг бадилля і залийте його 10 літрами води. Прокип’ятіть 30 хвилин, процідіть, розбавте водою у співвідношенні 1 до 4 і додайте столову ложку мила.
- Як золу — спаліть бадилля, а попіл використовуйте як добриво.
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