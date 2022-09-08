Почему нужно обрезать розы в сентябре и как правильно это делать: советы опытных садоводов

Осенью нужно не забывать уделить внимание саду, особенно кустам роз

Осень – это не только время сбора урожая на огороде, а и масса других работа на участке, в том числе и в саду или на клумбах. К примеру, в сентябре необходимо провести подкормку многих цветов, в их числе гортензии. А вот розам в этот период требует обрезка.

Издание Express сообщает, как обрезать кустовые розы сейчас, чтобы в следующем году получить здоровые растения. По словам опытных садоводов, эти растения можно обрезать в любое время в этом месяце.

Многие кустовые сорта роз, такие как "Галлика", "английские" розы или гибридные вечные лучше просто обрезать ножницами в любое время в сентябре. Садоводы отмечают, что не стоит беспокоиться о положении или угле срезов. Нужно обрезать все длинные, беспорядочные побеги, как если бы вы подстригали живую изгородь. То есть оставьте компактный, слегка куполообразный куст размером примерно в две трети своего прежнего размера. Также следует удалить сырые, старые и сморщенные цветы, чтобы предотвратить появление гнили или болезней. Если речь идет о шиповниках, то просто удалите лепестки и дайте плоду развиться.

Весной вы сможете осмотреть куст, чтобы удалить все поврежденные стебли. В любом случае, простой стрижки в сентябре достаточно, чтобы сохранить растение здоровым и полным цветов. Обрезка роз обеспечит более энергичный рост растения и хорошее цветение в следующем году. Осень также прекрасное время для посадки новых роз, так как они успевают укорениться в течение зимних месяцев.

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