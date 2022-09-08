Чому потрібно обрізати троянди у вересні та як правильно це робити: поради досвідчених садівників

Восени потрібно не забувати приділити увагу саду, особливо кущам троянд

Осінь – це не лише час збирання врожаю на городі, а й маса інших робота на ділянці, у тому числі й у саду чи на клумбах. Наприклад, у вересні необхідно провести підживлення багатьох квітів, у тому числі гортензії. А ось троянда у цей період потребує обрізання.

Видання Express повідомляє, як обрізати кущові троянди зараз, щоби наступного року отримати здорові рослини. За словами досвідчених садівників, ці рослини можна обрізати у будь-який час цього місяця.

Багато кущових сортів троянд, такі як "Галлика", "англійські" троянди або гібридні вічні краще просто обрізати ножицями у будь-який час у вересні. Садівники відзначають, що не варто турбуватися про положення або кут зрізів. Потрібно обрізати всі довгі, безладні пагони, ніби ви підстригаєте живу огорожу. Тобто залиште компактний, трохи куполоподібний кущ розміром приблизно дві третини від свого колишнього розміру. Також слід видалити сирі, старі та зморщені квіти, щоб запобігти появі гнилі або хвороб. Якщо йдеться про шипшини, то просто видаліть пелюстки і дайте розвинутися плоду.

Весною ви зможете оглянути кущ, щоб видалити всі пошкоджені стебла. У будь-якому випадку, простої стрижки у вересні достатньо, щоб зберегти рослину здоровою та повною квітів. Обрізка троянд забезпечить більш енергійне зростання рослини і гарне цвітіння наступного року. Осінь також чудовий час для посадки нових троянд, оскільки вони встигають укоренитися протягом зимових місяців.

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