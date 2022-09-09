Что категорически нельзя делать на Усекновение главы Иоанна Предтечи 2022: главные запреты

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи соблюдается строгий пост.

Усекновение главы Иоанна Предтечи — это большой христианский праздник, который каждый год отмечается 11 сентября. Этот праздник установлен как день памяти Крестителя Господня Иоанна, которого казнили по приказу царя Ирода. Полный календарь церковных праздников на сентябрь вы можете найти в материале "Телеграфа".

Считается, что Иоанн Предтеча — это наиболее почитаемый святой после Девы Марии, а также ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший Его пришествие. "Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать в этот день.

Что нельзя делать в Усекновение главы Иоанна Предтечи

В этот день нельзя употреблять продукты круглой формы, напоминающие голову (капуста, яблоки, помидоры, дыни, арбузы), а также резать их,

Категорически запрещается шить, вязать, вышивать,

Нельзя громко смеяться, танцевать, веселиться и употреблять алкоголь,

Запрещено стричься (даже расчесываться не желательно),

Нельзя никого обижать, ни на кого клеветать, и брать что-либо чужое,

Не рекомендуется давать что-то из дома, в том числе занимать деньги.

Стоит добавить, что в первых числах сентября синоптики обещают украинцам четко выраженное похолодание, которое ярко просигнализирует о начале осени. В западных областях будет прохладнее всего.