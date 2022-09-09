Що категорично не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі 2022: головні заборони

У день Усічення глави Іоанна Предтечі дотримується суворого посту.

Усікновення глави Іоанна Предтечі — це велике християнське свято, яке щороку відзначається 11 вересня. Це свято встановлено як день пам’яті Хрестителя Господнього Івана, якого стратили за наказом царя Ірода. Повний календар церковних свят на вересень можна знайти у матеріалі "Телеграфа".

Вважається, що Іоанн Предтеча – це найбільш шанований святий після Діви Марії, а також найближчий попередник Ісуса Христа, який передбачив Його пришестя. "Телеграф" розповідає, що категорично не можна робити цього дня.

Що не можна робити в Усікновення глави Іоанна Предтечі

Цього дня не можна вживати продукти круглої форми, що нагадують голову (капуста, яблука, помідори, дині, кавуни), а також різати їх,

Категорично забороняється шити, в’язати, вишивати,

Не можна голосно сміятися, танцювати, веселитися та вживати алкоголь,

Заборонено стригтися (навіть розчісуватися не бажано),

Не можна нікого ображати, ні на кого наклепувати, і брати щось чуже,

Не рекомендується давати щось із дому, у тому числі позичати гроші.

Варто додати, що на початку вересня синоптики обіцяють українцям чітко виражене похолодання, яке яскраво просигналізує про початок осені. У західних областях буде найхолодніше.