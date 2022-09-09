Сентябрь для них - вторая весна: 5 растений, которые нужно посеять прямо сейчас
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Первый месяц осени еще позволяет засеять земельные "квадраты" овощами и зеленью
Осень – это пора не только для сбора урожая и перекопки огорода, а и возможность посеять так называемые зимние растения, в их числе и овощи, и зелень. Есть масса растений, устойчивый к холоду и перепадам температуры.
В сентябре вы можете высадить как минимум пять растений, которые отлично примутся и будут радовать урожаем вне сезона. О том, что посеять на огороде в начале осени, пишет издание Express. Опытные дачники называют первый месяц золотой поры "второй весной", поскольку в сентябре есть возможность вырастить много вкусных и полезных растений.
Что посадить на огороде в сентябре
Руккола и шпинат
Некоторые ингредиенты салатов и других блюд можно не покупать зимой в магазине, а получить урожай на своем же участке. Руккола и шпинат – именно те растения, которые легко посеять прямо сейчас.
Петрушка и кориандр
Травы, необходимые для приготовления пищи в холодное время, тоже смело выращивайте в сентябре. Сейчас есть большое разнообразие свежей зелени, которую можно посеять. К примеру, петрушка и кориандр. Они будут гармонировать как с салатами и закусками, так и с первым и гарнирами.
Репчатый лук
Потрясающий овощ, который стоит высадить на огороде в сентябре. Урожай можно получать всю зиму, а весной многие сорта луковиц прорастут, из них получится маленький лук, который идеально подходит для приготовления пищи и маринования.
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