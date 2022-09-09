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Вересень для них – друга весна: 5 рослин, які потрібно посіяти прямо зараз

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Восени посадка на городі не припиняється
Восени посадка на городі не припиняється

Перший місяць осені ще дозволяє засіяти земельні "квадрати" овочами та зеленню

Осінь – це час не тільки для збирання врожаю та перекопування городу, а й можливість посіяти так звані зимові рослини, серед них і овочі, і зелень. Є маса рослин, стійкий до холоду та перепадів температури.

У вересні ви можете висадити щонайменше п’ять рослин, які відмінно приймуться і будуть радувати врожаєм поза сезоном. Про те, що посіяти на городі на початку осені, пише видання Express. Досвідчені дачники називають перший місяць золотої пори "другою весною", оскільки у вересні є можливість виростити багато смачних і корисних рослин.

Що посадити на городі у вересні

Рукола та шпинат

Деякі інгредієнти салатів та інших страв можна не купувати взимку в магазині, а отримати врожай на своїй ділянці. Рукола й шпинат – саме ті рослини, які легко посіяти прямо зараз.

Петрушка та коріандр

Трави, необхідні для приготування їжі в холодну пору, теж сміливо вирощуйте у вересні. Зараз є велика різноманітність свіжої зелені, яку можна посіяти. Наприклад, петрушка та коріандр. Вони гармоніюватимуть як із салатами та закусками, так і з першими стравами і гарнірами.

Ріпчаста цибуля

Чудовий овоч, який варто висадити на городі у вересні. Урожай можна отримувати всю зиму, а навесні багато сортів цибулин проростуть, з них вийде маленька цибуля, яка ідеально підходить для приготування їжі та маринування.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати капусту у вересні, щоб качани овочів добре наливали.

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