Цветы будут цвести и пахнуть: копеечная подкормка, которая "оживит" комнатные растения

Белый налет в горшках исчезнет мгновенно

Любое комнатное растения придает дому красоту и уют. Однако чтобы цветы росли пышно, получали достаточно питательных веществ и не увядали, их следует время от времени удобрять полезными подкормками. Хорошо, когда удобрения для комнатных цветов универсальны, но для некоторых следует делать исключения.

Отметим, что некоторые растения предпочитают слабокислые почвы и, следовательно, полив подкисленной водой. Если постоянно поливать растения жесткой водой, в которой есть соли, не стоит удивляться, что со временем в горшках появится белый налет, а цветы просто увянут.

Чем и как подкармливать комнатные цветы

С этой проблемой способна справиться лимонная кислота: берем 1 ч. л. средства на 5 л воды. Этот раствор должен быть всегда свежим, поэтому рекомендуется готовить ее прямо перед самим поливом.

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