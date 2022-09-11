Квіти цвістимуть і пахнутимуть: копійчане підживлення, яке "оживить" кімнатні рослини

Білий наліт у горщиках зникне миттєво

Будь-яка кімнатна рослина надає оселі красу та затишок. Однак щоб квіти росли пишно, отримували достатньо поживних речовин і не в’янули, їх слід час від часу удобрювати корисними підживленнями. Добре, коли добрива для кімнатних квітів універсальні, але для деяких слід робити винятки.

Зазначимо, що деякі рослини віддають перевагу слабокислим ґрунтам і, отже, поливу підкисленою водою. Якщо постійно поливати рослини жорсткою водою, в якій є солі, не варто дивуватися, що згодом у горщиках з’явиться білий наліт, а квіти просто зів’януть.

Чим і як годувати кімнатні квіти

З цією проблемою здатна впоратись лимонна кислота: беремо 1 ч. л. засобу на 5 л води. Цей розчин повинен бути завжди свіжим, тому рекомендується готувати його перед самим поливом.

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