Семь цветов, семена которых нужно собрать прямо сейчас: советы опытных садоводов

Сентябрь – чудесное время для сбора семян

Осень – насыщенное время года для садоводов, когда нужно обрезать многие цветы, к примеру, розы. В этот же период зимостойкие виды растений готовятся к росту, а некоторые цветы и кустарники впадают в спячку, предоставляя множество возможностей для сбора семян.

Сохранить семена растений, растущих в вашем саду, отличная идея. Это не только дешевле, чем их покупка, но часто означает, что вы получите семена намного свежее и крепче. Как пишет издание Express, в сентябре нужно собирать семена многих цветов.

Так, идеальные растения для сбора семян осенью в саду — такие цветы, как космея, подсолнух, астранция и цинния (так называемые майоры). Другие популярные цветы, включая живокость, бархатцы и маки, также находятся в расцвете сил для завязывания семян.

Семена подсолнуха большие, и их легко заметить в центре цветка, в то время как другие виды найти труднее. Некоторые растения, в том числе мак, космея, цинния, образуют семенные головки, каждую из которых следует растереть, чтобы высвободить семена.

Семена нужно собирать, когда они вот-вот рассыплются, так как это означает нужную степень созревания. Именно такие виды с большей вероятностью прорастут. Лучше всего собирать семена в сухую погоду. А вот трудно им будет прорасти, если семена будут контактировать с влагой перед посевом. Если семена разлетаются, как в случае с астранцией, не стоит заниматься их сбором в ветреную погоду. Храните семена в специальных конвертах или бумажных, а не пластиковых пакетах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения можно высадить на участке в сентябре, чтобы получить ранний урожай.