Сім квітів, насіння яких потрібно зібрати прямо зараз: поради досвідчених садівників

Вересень – чудовий час для збирання насіння

Осінь — насичена пора року для садівників, коли потрібно обрізати багато квітів, наприклад, троянди. У цей же період зимостійкі види рослин готуються до зростання, а деякі квіти та кущі впадають у сплячку, надаючи безліч можливостей для збирання насіння.

Зберегти насіння рослин, що ростуть у вашому саду, чудова ідея. Це не тільки дешевше, ніж їх покупка, але часто означає, що ви отримаєте насіння набагато свіжіше та міцніше. Як пише видання Express, у вересні потрібно збирати насіння багатьох квітів.

Так, ідеальні рослини для збирання насіння восени в саду — такі квіти, як космея, соняшник, астранція та цинія (так звані майори). Інші популярні квіти, включаючи дельфіній, чорнобривці й маки, також знаходяться в розквіті сил для зав’язування насіння.

Насіння соняшнику велике, і його легко помітити в центрі квітки, тоді як інші види знайти важче. Деякі рослини, у тому числі мак, космея, цинній, утворюють насіннєві головки, кожну з яких слід розтерти, щоб звільнити насіння.

Насіння потрібно збирати, коли вони ось-ось розсиплються, тому що це означає необхідний ступінь дозрівання. Саме такі види з більшою ймовірністю проростуть. Найкраще збирати насіння у суху погоду. А ось важко їм буде прорости, якщо насіння контактуватиме з вологою перед посівом. Якщо насіння розлітається, як у випадку з астранцією, не варто займатися його збиранням у вітряну погоду. Зберігайте насіння у спеціальних конвертах або паперових, а не пластикових пакетах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини можна висадити на ділянці у вересні, щоб одержати ранній урожай.