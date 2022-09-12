Свекла будет крупной, если удобрить ее в сентябре одним недорогим средством

Если мечтаете о крупном урожае, еще есть время все исправить

Чтобы получить большой и крупный урожай корнеплодов овоща, свеклу не только нужно садить с "правильными" соседями, но и своевременно подкармливать специальными средствами. Это могут быть как и покупные подкормки, так и сделанные из натуральных компонентов в домашних условиях.

До сбора свеклы осталось не так и много времени, поэтому если вы столкнулись с тем, что в сентябре корнеплоды еще мелкие и плохо наливаются, необходимо предпринимать активные шаги по устранению проблемы.

Чем подкормить свеклу в сентябре

Калий и фосфор , компоненты, которые есть в одном натуральном удобрении – древесной золе. Берем всего 1 стакан на 10 л воды.

и , компоненты, которые есть в одном натуральном удобрении – древесной золе. Берем всего 1 стакан на 10 л воды. Натрий. В этом случае подойдет раствор для полива из 1 ст. л. соли и 10 л воды.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкормить капусту в сентябре, чтобы качаны капусты хорошо наливались.