Буряк буде великим, якщо удобрити його у вересні одним недорогим засобом

Якщо мрієте про великий урожай, є ще час все виправити

Щоб отримати великий і крупний урожай коренеплодів овочів, буряки не тільки потрібно садити з "правильними" сусідами, але й своєчасно підгодовувати спеціальними засобами. Це можуть бути як покупні підгодівлі, так і зроблені з натуральних компонентів в домашніх умовах.

До збору буряків залишилося не так багато часу, тому якщо ви зіткнулися з тим, що у вересні коренеплоди ще дрібні і погано наливаються, необхідно робити активні кроки по усуненню проблеми.

Чим підгодувати буряки у вересні

Калій та фосфор , компоненти, які є в одному натуральному добриві – деревній золі. Беремо лише 1 склянку на 10 л води.

та , компоненти, які є в одному натуральному добриві – деревній золі. Беремо лише 1 склянку на 10 л води. Натрій. У цьому випадку підійде розчин для поливу з 1 ст. л. солі та 10 л води.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодувати капусту у вересні, щоб качани капусти добре наливались.