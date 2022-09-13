Отличное средство от вредителей: где опытные дачники используют деготь на даче
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Этот компонент широко применяют не только в качестве средства от микробов, но и как защиту от вредителей
Если вы уже испробовали все известные средства от вредителей на огороде и в садах, тогда предлагаем воспользоваться еще одним эффективным способом.
Мы говорим о березовом дегте. Антисептические свойства этого продукта помогают огородникам и садоводам защитить растения от вредителей.
Как и где использовать деготь на даче
Делаем раствор. В 1 л воды растворяем 4 ст. л. жидкого или тертого мыла. Тщательно перемешиваем и добавляем 3 ст. л. дегтя. Снова хорошенько перемешиваем. Затем доводим объем до 10 л.
Им можно поливать многолетние цветы и обрабатывать клубнику. Также раствор отлично защищает от всех вредителей. Обрабатывать этим средством можно как осенью, так и летом, например, поливать раствором лук и морковь.
Избавит резкий запах раствора на основе дегтя и от кротов. Для этого заливаем средство в лунку, которую оставило после себя животное.
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