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Отличное средство от вредителей: где опытные дачники используют деготь на даче

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как использовать на даче березовый деготь
Как использовать на даче березовый деготь

Этот компонент широко применяют не только в качестве средства от микробов, но и как защиту от вредителей

Если вы уже испробовали все известные средства от вредителей на огороде и в садах, тогда предлагаем воспользоваться еще одним эффективным способом.

Мы говорим о березовом дегте. Антисептические свойства этого продукта помогают огородникам и садоводам защитить растения от вредителей.

Как и где использовать деготь на даче

Делаем раствор. В 1 л воды растворяем 4 ст. л. жидкого или тертого мыла. Тщательно перемешиваем и добавляем 3 ст. л. дегтя. Снова хорошенько перемешиваем. Затем доводим объем до 10 л.

Им можно поливать многолетние цветы и обрабатывать клубнику. Также раствор отлично защищает от всех вредителей. Обрабатывать этим средством можно как осенью, так и летом, например, поливать раствором лук и морковь.

Избавит резкий запах раствора на основе дегтя и от кротов. Для этого заливаем средство в лунку, которую оставило после себя животное.

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