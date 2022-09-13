Відмінний засіб від шкідників: де досвідчені дачники використовують дьоготь на дачі

Цей компонент широко застосовують не тільки як засіб від мікробів, але і як захист від шкідників

Якщо ви вже випробували всі відомі засоби від шкідників на городі та садах, тоді пропонуємо скористатися ще одним ефективним способом.

Ми говоримо про березовий дьоготь. Антисептичні властивості цього продукту допомагають городникам та садівникам захистити рослини від шкідників.

Як і де використовувати дьоготь на дачі

Робимо розчин. У 1 л води розчиняємо 4 ст. л. рідкого чи тертого мила. Ретельно перемішуємо та додаємо 3 ст. л. дьогтю. Знову добре перемішуємо. Потім доводимо об’єм до 10 л.

Ним можна поливати багаторічні квіти та обробляти полуницю. Також розчин добре захищає від усіх шкідників. Обробляти цим засобом можна як восени, так і влітку, наприклад, поливати розчином цибулю та моркву.

Позбавить різкий запах розчину на основі дьогтю і від кротів. Для цього заливаємо засіб у лунку, яку залишила по собі тваринка.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися крота на городі. Від присутності звірка на городі одні негативні наслідки.