Осень – идеальное время для этого неприхотливого цветка: важные правила посадки клематиса

Посадить клематис нужно успеть до начала заморозков

Осень – это не только идеальное время, когда нужно собирать семена цветов. Некоторые растения годятся для посадки вплоть до наступления морозов. Один из таких цветов – клематис. Кусты с фиолетовыми цветами станут настоящим украшениям сада или двора, а живая изгородь из клематиса может стать вашей гордостью.

Как пишет ukr.media, клематис – достаточно неприхотливый цветок. Многие садоводы считают, что высаживать это растение следует весной, но это не совсем так. Начало осени не менее удачное время для посадки клематиса.

Самое важное правило: успеть высадить клематис в сентябре, примерно за 21 день до начала заморозков. Кроме того, рекомендуется размещать это растение на возвышенностях. Клематис должен максимально получать солнечный свет утром и вечером, тогда как днем ему больше подходит тень. Что касается земли, то цветок любит питательную почву с нейтральным показателем кислотности. Знайте, что излишек влаги будет вредить росту клематиса.

Этот цветок идеально подходит для оформления навесов, беседок, арок и террас. Однако не стоит давать клематису обвивать металлический забор, так как этот материал может нагреваться и портить растение.

Есть два наиболее подходящих параметра для посадки клематиса:

Яма глубиной 60 см, шириной – 50 см. Расстояние между саженцами должно составлять не менее 1 м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие растения можно высадить на участке в сентябре, чтобы получить ранний урожай. Им наверняка найдется место на вашем огороде.