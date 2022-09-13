Осінь – ідеальний час для цієї невибагливої квітки: важливі правила посадки клематису

Посадити клематис потрібно встигнути до початку заморозків

Осінь — це не тільки ідеальний час, коли потрібно збирати насіння квітів. Деякі рослини годяться для посадки аж до морозів. Один із таких квітів – клематис. Кущі з фіолетовими квітами стануть справжньою прикрасою в саду або дворі, а живоплот із клематису може стати вашою гордістю.

Як пише ukr.media, клематис – досить невибаглива квітка. Багато садівників вважають, що висаджувати цю рослину слід навесні, але це не зовсім так. Початок осені не менш вдалий час для посадки клематису.

Найважливіше правило: встигнути висадити клематис у вересні приблизно за 21 день до початку заморозків. Крім того, рекомендується розміщувати цю рослину на пагорбах. Клематис повинен максимально отримувати сонячне світло вранці та ввечері, тоді як вдень йому більше підходить тінь. Що стосується землі, то квітка любить живильний ґрунт із нейтральним показником кислотності. Знайте, що надлишок вологи шкодитиме зростанню клематису.

Ця квітка ідеально підходить для оформлення навісів, альтанок, арок і терас. Однак не варто давати клематису обвивати металеву огорожу, оскільки цей матеріал може нагріватися і псувати рослину.

Є два найбільш підходящі параметри для посадки клематису:

Яма завглибшки 60 см, шириною – 50 см. Відстань між саджанцями має становити щонайменше 1 м.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини можна висадити на ділянці у вересні, щоб одержати ранній урожай. Їм, напевно, знайдеться місце на вашому городі.