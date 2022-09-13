Какой водой и как надо поливать капризный цветок — азалию

Эта любимица цветоводов очень любит "ледяной душ"

Азалия — очень красивый цветок, который относится к семейству вересковых. Ее еще называют рододендроном. Вообще, растение считается очень капризным, поэтому начинающим, а порой, и опытным цветоводам необходимо знать все тонкости процессов полива и удобрений домашнего цветка.

Азалии не переносят жесткую воду, пишет bb. Рассказываем о способах полива этого красивого растения.

Как правильно поливать азалию

Для полива азалии замораживаем воду в морозильнике, а затем даем ей растаять. Тогда из нее идут тяжелые смеси. Любит азалия и ледяной душ из пульверизатора. Во время такого "полива" обязательно прикрываем землю под цветком, чтоб не переохладить корешки.

В период цветения на поверхность земли в горшке можно положить крышечки от пластиковых бутылок, наполненных водой. Таким образом можно поддерживать нужный цветку уровень влажности.

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