Якою водою і як треба поливати примхливу квітку — азалію

Ця улюблениця квітникарів дуже любить "крижаний душ"

Азалія — дуже красива квітка, яка належить до сімейства вересових. Її ще називають рододендроном. Взагалі, рослина вважається дуже примхливою, тому початківцям, а часом, і досвідченим квітникарям необхідно знати всі тонкощі процесів поливу і удобрювання домашньої квітки.

Азалії не переносять жорстку воду, пише bb. Розповідаємо про способи поливу цієї красивої рослини.

Як правильно поливати азалію

Для поливу азалії заморожуємо воду в морозильнику, а потім даємо їй розтанути. Тоді з неї виходять важкі суміші. Любить азалія і крижаний душ із пульверизатора. Під час такого "поливу" обов’язково прикриваємо землю під квіткою, щоб не переохолодити коріння.

У період цвітіння на поверхню землі у горщику можна покласти кришечки від пластикових пляшок, наповнених водою. Таким чином можна підтримувати потрібний квітці рівень вологості.

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