Ягоды будут размером с вишню: как правильно подкармливать смородину в сентябре

Вы будете в шоке от урожая, который вы получите после этой процедуры.

Смородина — это очень вкусная и полезная ягода, кусты которой садят у себя в садах многие дачники. Мы уже писали, как правильно обрезать смородину осенью, а теперь хотим рассказать, как правильно удобрять кусты, чтобы в следующем сезоне вас просто засыпало ягодами.

Как сообщает prostoway, для того чтобы получить обильный урожай смородины, кусты нужно удобрять как минимум, дважды в год. Логичнее всего делать это весной (перед сезоном) и осенью (чтобы подготовить к холодам). Отмечается, что благодаря такой подкормке ягоды будут расти размером с вишню.

Чем удобрять смородину в сентябре

Осенью и зимой кусты как никогда нуждаются в особом минеральном питании. Приготовить такое удобрение достаточно легко в домашних условиях. Для этого нужно:

10 л воды

2 ст.л. суперфосфата

10 г карбамида

20 г калийной соли

Смешайте все ингредиенты, и поливайте теплым раствором в сентябре, для того, чтобы в следующем году получить щедрый урожай. Подобной дозировки хватает на 3 куста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за смородиной осенью.