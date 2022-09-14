Ягоди будуть розміром з вишню: як правильно підгодовувати смородину у вересні
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Ви будете шоковані врожаєм, який ви отримаєте після цієї процедури.
Смородина — це дуже смачна та корисна ягода, кущі якої садять у себе в садах багато дачників. Ми вже писали, як правильно обрізати смородину восени, а тепер хочемо розповісти, як правильно удобрювати кущі, щоб у наступному сезоні вас просто засипало ягодами.
Як повідомляє prostoway, для того, щоб отримати рясний урожай смородини, кущі потрібно удобрювати як мінімум двічі на рік. Логічніше робити це навесні (перед сезоном) і восени (щоб підготувати до холодів). Зазначається, що завдяки такому підживленню ягоди зростатимуть розміром з вишню.
Чим удобрювати смородину у вересні
Восени та взимку кущі як ніколи потребують особливого мінерального харчування. Приготувати таке добриво досить легко у домашніх умовах. Для цього потрібно:
- 10 л води
- 2 ст. суперфосфату
- 10 г карбаміду
- 20 г калійної солі
Змішайте всі інгредієнти і поливайте теплим розчином у вересні, щоб наступного року отримати щедрий урожай. Подібного дозування вистачає на 3 кущі.
Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за смородиною восени.