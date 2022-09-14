Ягоди будуть розміром з вишню: як правильно підгодовувати смородину у вересні

Ви будете шоковані врожаєм, який ви отримаєте після цієї процедури.

Смородина — це дуже смачна та корисна ягода, кущі якої садять у себе в садах багато дачників. Ми вже писали, як правильно обрізати смородину восени, а тепер хочемо розповісти, як правильно удобрювати кущі, щоб у наступному сезоні вас просто засипало ягодами.

Як повідомляє prostoway, для того, щоб отримати рясний урожай смородини, кущі потрібно удобрювати як мінімум двічі на рік. Логічніше робити це навесні (перед сезоном) і восени (щоб підготувати до холодів). Зазначається, що завдяки такому підживленню ягоди зростатимуть розміром з вишню.

Чим удобрювати смородину у вересні

Восени та взимку кущі як ніколи потребують особливого мінерального харчування. Приготувати таке добриво досить легко у домашніх умовах. Для цього потрібно:

10 л води

2 ст. суперфосфату

10 г карбаміду

20 г калійної солі

Змішайте всі інгредієнти і поливайте теплим розчином у вересні, щоб наступного року отримати щедрий урожай. Подібного дозування вистачає на 3 кущі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за смородиною восени.