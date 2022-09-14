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Ягоди будуть розміром з вишню: як правильно підгодовувати смородину у вересні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як доглядати за смородиною восени
Як доглядати за смородиною восени

Ви будете шоковані врожаєм, який ви отримаєте після цієї процедури.

Смородина — це дуже смачна та корисна ягода, кущі якої садять у себе в садах багато дачників. Ми вже писали, як правильно обрізати смородину восени, а тепер хочемо розповісти, як правильно удобрювати кущі, щоб у наступному сезоні вас просто засипало ягодами.

Як повідомляє prostoway, для того, щоб отримати рясний урожай смородини, кущі потрібно удобрювати як мінімум двічі на рік. Логічніше робити це навесні (перед сезоном) і восени (щоб підготувати до холодів). Зазначається, що завдяки такому підживленню ягоди зростатимуть розміром з вишню.

Чим удобрювати смородину у вересні

Восени та взимку кущі як ніколи потребують особливого мінерального харчування. Приготувати таке добриво досить легко у домашніх умовах. Для цього потрібно:

  • 10 л води
  • 2 ст. суперфосфату
  • 10 г карбаміду
  • 20 г калійної солі

Змішайте всі інгредієнти і поливайте теплим розчином у вересні, щоб наступного року отримати щедрий урожай. Подібного дозування вистачає на 3 кущі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за смородиною восени.

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