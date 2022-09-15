Если сейчас этим подкормить малину, то на следующий год вы устанете собирать ягоды

Некоторые многолетние растения садоводы подкармливают осенью

После сборки ягод малины многие дачники просто запускают растения и ждут следующего года, надеясь получить большой урожай. Однако не стоит забывать, что своевременная подкормка насыщает малину питательными веществами, что гарантирует получения крупных ягод в будущем сезоне.

Не "прохлаждаются" с внесением удобрений опытные агрономы. В середине сентября они используют две подкормки для кустов малины.

Чем подкормить малину в сентябре

Калий и магний — ликвидирует нехватку калия и магния калимагнезия. Для подкормки вполне достаточно 3 л. на каждый квадратный метр.

— ликвидирует нехватку калия и магния калимагнезия. Для подкормки вполне достаточно 3 л. на каждый квадратный метр. Суперфосфат. Укрепляет корни кустов и повышает иммунитет малины. Из расчета на квадратный метр вносим по 4 л. суперфосфата.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно обрезать малину осенью, чтобы избежать мелкого и некачественного будущего урожая ягод.