Якщо зараз цим підгодувати малину, то наступного року ви втомитеся збирати ягоди

Деякі багаторічні рослини садівники підгодовують восени

Після збору ягід малини багато дачників просто запускають рослини і чекають наступного року, сподіваючись отримати великий урожай. Однак не варто забувати, що своєчасне підживлення насичує малину поживними речовинами, що гарантує отримання великих ягід у майбутньому сезоні.

Не "прохолоджуються" із внесенням добрив досвідчені агрономи. У середині вересня вони використовують два підживлення для кущів малини.

Чим підгодувати малину у вересні

Калій та магній – ліквідує нестачу калію та магнію калімагнезія. Для підживлення цілком достатньо 3 л. на кожний квадратний метр.

– ліквідує нестачу калію та магнію калімагнезія. Для підживлення цілком достатньо 3 л. на кожний квадратний метр. Суперфосфат. Зміцнює коріння кущів та підвищує імунітет малини. З розрахунку на квадратний метр вносимо по 4 л. суперфосфату.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно обрізати малину восени, щоб уникнути дрібного та неякісного майбутнього врожаю ягід.