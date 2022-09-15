Якщо зараз цим підгодувати малину, то наступного року ви втомитеся збирати ягоди
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Деякі багаторічні рослини садівники підгодовують восени
Після збору ягід малини багато дачників просто запускають рослини і чекають наступного року, сподіваючись отримати великий урожай. Однак не варто забувати, що своєчасне підживлення насичує малину поживними речовинами, що гарантує отримання великих ягід у майбутньому сезоні.
Не "прохолоджуються" із внесенням добрив досвідчені агрономи. У середині вересня вони використовують два підживлення для кущів малини.
Чим підгодувати малину у вересні
- Калій та магній – ліквідує нестачу калію та магнію калімагнезія. Для підживлення цілком достатньо 3 л. на кожний квадратний метр.
- Суперфосфат. Зміцнює коріння кущів та підвищує імунітет малини. З розрахунку на квадратний метр вносимо по 4 л. суперфосфату.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно обрізати малину восени, щоб уникнути дрібного та неякісного майбутнього врожаю ягід.