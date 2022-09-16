Чем удобрить виноград в сентябре, чтобы увеличить урожай на будущий год: советы опытных дачников

Благодаря этим удобрениям виноград хорошо перенесет зиму, и порадует обильным плодоношением.

Чтобы получить хороший урожай винограда, нужно за ним хорошо ухаживать, и в том числе своевременно вносить нужные подкормки, особенно осенью. Благодаря этому можно обеспечить себе хороший урожай на следующий год.

Как сообщает belnovosti, опытные дачники советуют обратить внимание на фосфорно-калийные удобрения, при чем натуральные. Для этого, к примеру отлично подойдет древесная зола.

Чем удобрить виноград осенью

Древесная зола — универсальное удобрение, которое содержит в себе фосфор, калий, кальций, магний, железо и массу других питательных веществ. Да и готовится подкормка на ее основе очень просто: в 10 литрах воды разведите литровую банку золы, и оставьте раствор настаиваться около трех часов. После подкормку хорошенько перемешайте, и можно поливать виноград.

Также золу можно использовать и в сухом виде. На каждый квадратный метр рассыпьте стакан средства, а после заделать его в почву.

Помимо этого, садоводы также часто используют в сентябре и такие удобрение:

суперфосфат;

калийную соль;

аммиачную селитру;

сернокислый калий;

борную кислоту.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать виноград, чтобы получить небывалый урожай.