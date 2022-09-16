Чим удобрити виноград у вересні, щоб збільшити врожай на наступний рік: поради досвідчених дачників

Завдяки цим добривам виноград добре перенесе зиму, і порадує рясним плодоношенням.

Щоб отримати хороший урожай винограду, потрібно його добре доглядати, і в тому числі своєчасно вносити потрібні підживлення, особливо восени. Завдяки цьому можна забезпечити собі добрий урожай наступного року.

Як повідомляє belnovosti, досвідчені дачники радять звернути увагу на фосфорно-калійні добрива, причому натуральні. Для цього, наприклад добре підійде деревна зола.

Чим удобрити виноград восени

Деревна зола — універсальне добриво, яке містить у собі фосфор, калій, кальцій, магній, залізо та масу інших поживних речовин. Та й готується підживлення на її основі дуже просто: у 10 літрах води розведіть літрову банку золи, і залиште розчин настоюватись близько трьох годин. Після підживлення добре перемішайте, і можна поливати виноград.

Також золу можна використовувати у сухому вигляді. На кожен квадратний метр розсипте склянку засобу, а потім закласти її в ґрунт.

Крім цього, садівники також часто використовують у вересні такі добрива:

суперфосфат;

калійну сіль;

аміачну селітру;

сірчанокислий калій;

борну кислоту.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати виноград, щоб здобути небувалий урожай.