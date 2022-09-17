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Зачем класть под кусты смородины картофель: хитрость для увеличения урожая

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт эффективной подкормки для смородины
Рецепт эффективной подкормки для смородины

После такой подкормки смородина будет давать гораздо больший урожай и более сладкие плоды.

Сентябрь — это время, когда каждый огородник подготавливает свой огород и сад к холодам и будущему сезону. Ранее мы уже писали, как правильно обрезать смородину осенью, а теперь мы хотим рассказать, чем можно удобрить кусты в сентябре, чтобы они порадовали обильным урожаем в следующем году.

Как сообщает prostoway, сделать это можно сделать без специальных химических средств, используя только подручные материалы. И такой материал — это мелкая картошка, которая остается после сбора урожая. Как это делать — читайте далее.

Как удобрить смородину картофелем

После сбора урожая картошки, 100% остается несколько мешков мелкого картофеля, который обычно оставляют как корм для животных. Это хорошо, для тех у кого есть эти животные, а что же делать дачникам? Этот картофель можно использовать как удобрение для смородины. Как это работает:

  • нарежьте картофелины пополам,
  • высыпите в небольшие углубления под корень смородины,
  • поверх мульчируйте опилками, сеном или соломой.

К весне картофель перегниет, а смородина получит нужную ей дозу калия, железа, фосфора, магния и других ценных элементов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за смородиной осенью.

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#Картофель #Смородина #Огород #Удобрение