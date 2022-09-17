Навіщо класти під кущі смородини картоплю: хитрість для збільшення врожаю

Після такого підживлення смородина даватиме набагато більший урожай і солодші плоди.

Вересень — це час, коли кожен городник готує свій город та сад до холодів та майбутнього сезону. Раніше ми вже писали, як правильно обрізати смородину восени, а тепер ми хочемо розповісти, чим можна удобрити кущі у вересні, щоб вони порадували рясним урожаєм наступного року.

Як повідомляє prostoway, зробити це можна зробити без спеціальних хімічних засобів, використовуючи лише підручні матеріали. І такий матеріал – це дрібна картопля, яка залишається після збирання врожаю. Як це робити – читайте далі.

Як удобрити смородину картоплею

Після збирання врожаю картоплі, 100% залишається кілька мішків дрібної картоплі, яку зазвичай залишають як корм для тварин. Це добре, для тих у кого є ці тварини, а що робити дачникам? Цю картоплю можна використовувати як добрива для смородини. Як це працює:

наріжте картоплини навпіл,

висипте в невеликі заглиблення під корінь смородини,

поверх мульчуйте тирсою, сіном або соломою.

Навесні картопля перегниє, а смородина отримає потрібну їй дозу калію, заліза, фосфору, магнію та інших цінних елементів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати за смородиною восени.