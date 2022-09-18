Почему опытные садоводы сажают яблони осенью и как правильно это делать: важные нюансы
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Чтобы яблони радовали урожаем, важно учесть при посадке деревьев несколько правил
При выращивании яблонь нужно помнить о нескольких важных моментах. К примеру, не забывать о своевременной и действенной подкормке, чтобы урожай яблок был богатым. Если же на вашем участке еще нет этих плодовых деревьев, то самое время подумать о посадке яблонь в это время года.
Опытные садоводы, как пишет ресурс ukr.media, советуют сажать яблони именно осенью. В это время года саженцы вдоволь напитаются влагой благодаря частым дождям. Тогда как температура воздуха еще не слишком низкая, значит растение сможет успешно прижиться.
Самое главное преимущество посадки яблонь осенью состоит в том, что растение успеет укорениться и весной деревья тут же пойдут в рост. Перед посадкой саженцев опытные садоводы следуют ряду правил, вот главные из них:
- За сутки до того, как начнете посадку, поставьте дерево в ведро с водой.
- При посадке смотрите, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы, после не забудьте присыпать ее землей.
- Слишком плотно утрамбовывать почву не стоит, это помешает дереву "дышать".
- Саженец рекомендуется подвязывать с помощью колышка.
Есть и несколько важных нюансов, если вы имеете дело с саженцем в емкости. Так, лунка должна составлять полметра в глубину и метр в ширину. Нижний неплодородный слой уберите, добавьте слои почвы, золы и удобрений. При посадке почвосмесь должна находиться на уровне с грунтом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно обязательно сделать на своем участке осенью. И это не только сбор урожая, а и подготовка почвы для будущего сезоне.