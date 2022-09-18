Пять обязательных манипуляций, которые нужно сделать осенью в саду и на огороде: это обеспечит хороший урожай в новом сезоне

Если не сделать эти простые задачи, то в новом сезоне урожай может быть намного хуже.

Сбор урожая — это далеко не последнее, что должен сделать каждый огородник и садовод на своем участке. Чтобы в следующем сезоне снова собрать хороший урожай, о нем нужно позаботиться еще осенью до наступления холодов. К примеру сделать все для восстановления почвы, чтобы к весне она хорошо отдохнула и насытилась нужными элементами.

Как сообщает belnovosti, есть пять основных манипуляций, которые нужно обязательно сделать, чтобы в новом сезоне собрать еще больший урожай. Что это за дела — читайте далее.

Что нужно обязательно сделать на своем участке осенью

Сбор урожая — тщательно осмотрите свой участок и проверьте все ли собрано.

— тщательно осмотрите свой участок и проверьте все ли собрано. Уборка — уберите крупный мусор и лишние предметы, которые могут находиться на почве. Уберите опавшие листья и падалицу фруктовых деревьев, не забудьте также оборвать все плоды с деревьев. Также важно избавиться от всех сорных трав, которые находятся в почве.

Подготовка кустарников и деревьев — обрежьте и побелите их. Это нужно, чтобы защитить стволы деревьев от различных вредителей и болезней, а также от ожогов от солнца в холодное время года.

— обрежьте и побелите их. Это нужно, чтобы защитить стволы деревьев от различных вредителей и болезней, а также от ожогов от солнца в холодное время года. Обработка от вредителей и болезней — поскольку на деревьях уже нет плодов, то в качестве профилактики можно использовать растворы из медного купороса или мочевины, также можно взять фунгициды или биопрепараты.

— поскольку на деревьях уже нет плодов, то в качестве профилактики можно использовать растворы из медного купороса или мочевины, также можно взять фунгициды или биопрепараты. Обработка садовых инструментов — все, чем вы работали на огороде и в саду нужно тщательно очистить, просушить и смазать маслом, или даже провести дезинфекцию.

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