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Пять обязательных манипуляций, которые нужно сделать осенью в саду и на огороде: это обеспечит хороший урожай в новом сезоне

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Завершать огородный сезон тоже нужно правильно
Завершать огородный сезон тоже нужно правильно

Если не сделать эти простые задачи, то в новом сезоне урожай может быть намного хуже.

Сбор урожая — это далеко не последнее, что должен сделать каждый огородник и садовод на своем участке. Чтобы в следующем сезоне снова собрать хороший урожай, о нем нужно позаботиться еще осенью до наступления холодов. К примеру сделать все для восстановления почвы, чтобы к весне она хорошо отдохнула и насытилась нужными элементами.

Как сообщает belnovosti, есть пять основных манипуляций, которые нужно обязательно сделать, чтобы в новом сезоне собрать еще больший урожай. Что это за дела — читайте далее.

Что нужно обязательно сделать на своем участке осенью

  • Сбор урожая — тщательно осмотрите свой участок и проверьте все ли собрано.
  • Уборка — уберите крупный мусор и лишние предметы, которые могут находиться на почве. Уберите опавшие листья и падалицу фруктовых деревьев, не забудьте также оборвать все плоды с деревьев. Также важно избавиться от всех сорных трав, которые находятся в почве.
  • Подготовка кустарников и деревьев — обрежьте и побелите их. Это нужно, чтобы защитить стволы деревьев от различных вредителей и болезней, а также от ожогов от солнца в холодное время года.
  • Обработка от вредителей и болезней — поскольку на деревьях уже нет плодов, то в качестве профилактики можно использовать растворы из медного купороса или мочевины, также можно взять фунгициды или биопрепараты.
  • Обработка садовых инструментов — все, чем вы работали на огороде и в саду нужно тщательно очистить, просушить и смазать маслом, или даже провести дезинфекцию.

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#Уборка #Осень #Сад #Огород