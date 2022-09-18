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П’ять обов’язкових маніпуляцій, які потрібно зробити восени у саду та на городі: це забезпечить гарний урожай у новому сезоні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Завершувати городній сезон теж потрібно правильно
Завершувати городній сезон теж потрібно правильно

Якщо не зробити ці прості завдання, то в новому сезоні врожай може бути набагато гіршим.

Збирання врожаю — це далеко не останнє, що має зробити кожен городник та садівник на своїй ділянці. Щоб у наступному сезоні знову зібрати добрий урожай, про нього потрібно подбати ще восени до настання холодів. Наприклад зробити все для відновлення ґрунту, щоб до весни він добре відпочив і наситився потрібними елементами.

Як повідомляє belnovosti, є п’ять основних маніпуляцій, які потрібно обов’язково зробити, щоб у новому сезоні зібрати ще більший урожай. Що це за справи читайте далі.

Що потрібно обов’язково зробити на своїй ділянці восени

  • Збирання врожаю — ретельно огляньте свою ділянку і перевірте, чи все зібрано.
  • Прибирання — приберіть велике сміття та зайві предмети, які можуть перебувати на ґрунті. Заберіть опале листя і падалицю фруктових дерев, не забудьте також обірвати всі плоди з дерев. Також важливо позбутися всіх бур’янів, які знаходяться у ґрунті.
  • Підготовка чагарників та дерев – обріжте та побіліть їх. Це потрібно, щоб захистити стовбури дерев від різних шкідників та хвороб, а також від опіків від сонця в холодну пору року.
  • Обробка від шкідників і хвороб — оскільки на деревах вже немає плодів, то як профілактика можна використовувати розчини з мідного купоросу або сечовини, також можна взяти фунгіциди або біопрепарати.
  • Обробка садових інструментів — все, чим ви працювали на городі і в саду потрібно ретельно очистити, просушити і змастити олією або навіть провести дезінфекцію.

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#Прибирання #Осінь #Сад #Город