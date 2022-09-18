Чому досвідчені садівники саджають яблуні восени і як правильно це робити: важливі нюанси
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Щоб яблуні радували врожаєм, важливо врахувати при посадці дерев кілька правил
При вирощуванні яблунь слід пам’ятати про кілька важливих моментів. Наприклад, не забувати про своєчасне і дієве підживлення, щоб урожай яблук був багатим. Якщо ж на вашій ділянці ще немає цих плодових дерев, то саме час подумати про посадку яблунь у цю пору року.
Досвідчені садівники, як пише ресурс ukr.media, радять садити яблуні саме восени. У цю пору року саджанці вдосталь насичуються вологою завдяки частим дощам. Тоді як температура повітря ще не дуже низька, значить рослина зможе успішно прижитися.
Найголовніша перевага посадки яблунь восени полягає в тому, що рослина встигне вкоренитися і навесні дерева відразу підуть у зріст. Перед посадкою саджанців досвідчені садівники дотримуються низки правил, ось головні з них:
- За добу до того, як розпочнете посадку, поставте дерево у відро з водою.
- При посадці дивіться, щоб коренева шийка була вищою за рівень ґрунту, після не забудьте присипати її землею.
- Занадто щільно утрамбовувати ґрунт не варто, це завадить дереву "дихати".
- Саджанець рекомендується підв’язувати за допомогою кілочка.
Є й кілька важливих нюансів, якщо ви маєте справу із саджанцем у ємності. Так, лунка повинна становити півметра завглибшки і метр завширшки. Нижній неродючий шар заберіть, додайте шари ґрунту, золи та добрив. При посадці ґрунтосуміш має знаходитися на рівні з ґрунтом.
Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно обов’язково зробити на своїй ділянці восени. І це не тільки збирання врожаю, а й підготовка ґрунту для майбутнього сезону.