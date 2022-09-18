Чому досвідчені садівники саджають яблуні восени і як правильно це робити: важливі нюанси

Щоб яблуні радували врожаєм, важливо врахувати при посадці дерев кілька правил

При вирощуванні яблунь слід пам’ятати про кілька важливих моментів. Наприклад, не забувати про своєчасне і дієве підживлення, щоб урожай яблук був багатим. Якщо ж на вашій ділянці ще немає цих плодових дерев, то саме час подумати про посадку яблунь у цю пору року.

Досвідчені садівники, як пише ресурс ukr.media, радять садити яблуні саме восени. У цю пору року саджанці вдосталь насичуються вологою завдяки частим дощам. Тоді як температура повітря ще не дуже низька, значить рослина зможе успішно прижитися.

Найголовніша перевага посадки яблунь восени полягає в тому, що рослина встигне вкоренитися і навесні дерева відразу підуть у зріст. Перед посадкою саджанців досвідчені садівники дотримуються низки правил, ось головні з них:

За добу до того, як розпочнете посадку, поставте дерево у відро з водою.

При посадці дивіться, щоб коренева шийка була вищою за рівень ґрунту, після не забудьте присипати її землею.

Занадто щільно утрамбовувати ґрунт не варто, це завадить дереву "дихати".

Саджанець рекомендується підв’язувати за допомогою кілочка.

Є й кілька важливих нюансів, якщо ви маєте справу із саджанцем у ємності. Так, лунка повинна становити півметра завглибшки і метр завширшки. Нижній неродючий шар заберіть, додайте шари ґрунту, золи та добрив. При посадці ґрунтосуміш має знаходитися на рівні з ґрунтом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно обов’язково зробити на своїй ділянці восени. І це не тільки збирання врожаю, а й підготовка ґрунту для майбутнього сезону.