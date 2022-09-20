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Как подготовить клубнику к зимовке: главные правила

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Мульчирование клубники Новость обновлена 20 сентября 2022, 19:52
Мульчирование клубники

Для хорошего урожая в будущем году ухаживать за клубникой нужно уже осенью.

Основной уход клубнике требуется, начиная с весны. И тогда за свои труды заботливые хозяева в течение всего сезона получают хороший урожай ягод.

Но и осенью найдется что делать, если вы беспокоитесь о будущем плодоношении клубники. Как ухаживать за клубникой в конце сезона, вам расскажет "Телеграф".

Как правильно подготовить клубнику к зиме

  • Удалите на растениях старые листья. Делать это лучше острым секатором, чтобы не повредить точки роста новых листьев.
  • Между рядами клубники удалите сорняки и сделайте рыхление на глубину 10 см, но так, чтобы не повредить корни. Также сделайте окучивание, стараясь не засыпать сердечко.
  • Полив клубники в этот период должен быть нечастым, но обильным.
  • Чтобы для закладки почек накопилось достаточно полезных веществ, нужно удалить у клубники усы. Но если вы планируете увеличить плантацию, тогда выберите самые сильные розетки и укорените усы.
  • Мульчирование поможет удалить сорняк, избавит от процедуры рыхления и снизит потребность в поливе клубники
  • После окончания сезона плодоношения у клубники начинается фаза роста и подготовки к зимовке. В это время она требует подкормки азотом, калием и фосфором.
  • Перед зимой, чтобы корни не замерзли, клубнику следует укрыть соломой, сухими листьями, сосновой хвоей или другими натуральными средствами.

Ранее "Телеграф" давал полезные советы дачникам, как обрезать малину осенью. А еще узнайте, как спасти урожай, если яблоки гниют на дереве.

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#Урожай #Клубника #Огород