Как подготовить клубнику к зимовке: главные правила

Для хорошего урожая в будущем году ухаживать за клубникой нужно уже осенью.

Основной уход клубнике требуется, начиная с весны. И тогда за свои труды заботливые хозяева в течение всего сезона получают хороший урожай ягод.

Но и осенью найдется что делать, если вы беспокоитесь о будущем плодоношении клубники. Как ухаживать за клубникой в конце сезона, вам расскажет "Телеграф".

Как правильно подготовить клубнику к зиме

Удалите на растениях старые листья. Делать это лучше острым секатором, чтобы не повредить точки роста новых листьев.

Между рядами клубники удалите сорняки и сделайте рыхление на глубину 10 см, но так, чтобы не повредить корни. Также сделайте окучивание, стараясь не засыпать сердечко.

Полив клубники в этот период должен быть нечастым, но обильным.

Чтобы для закладки почек накопилось достаточно полезных веществ, нужно удалить у клубники усы. Но если вы планируете увеличить плантацию, тогда выберите самые сильные розетки и укорените усы.

Мульчирование поможет удалить сорняк, избавит от процедуры рыхления и снизит потребность в поливе клубники

После окончания сезона плодоношения у клубники начинается фаза роста и подготовки к зимовке. В это время она требует подкормки азотом, калием и фосфором.

Перед зимой, чтобы корни не замерзли, клубнику следует укрыть соломой, сухими листьями, сосновой хвоей или другими натуральными средствами.

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